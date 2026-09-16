Demi Moore: el cambio de hábitos que adoptó después de los 60

A los 63 años, Demi Moore dejó atrás las rutinas extremas que marcaron otras etapas de su vida y adoptó una forma diferente de cuidarse. Sueño, hidratación, movimiento y una rutina nocturna consciente forman parte de los hábitos que hoy prioriza.

A sus 63 años, Demi Moore atraviesa una etapa en la que asegura haber cambiado profundamente su relación con el cuerpo, el ejercicio y el paso del tiempo. Lejos de las exigentes rutinas que siguió durante buena parte de su carrera, la protagonista de Ghost y La sustancia apuesta ahora por hábitos más simples y sostenibles.

En una entrevista reciente con Elle, la actriz explicó que uno de los mayores cambios llegó al comenzar a prestar más atención a sus momentos de descanso y, especialmente, a la manera en la que termina cada día.

El hábito nocturno que Demi Moore considera un cambio importante

Moore contó que se volvió mucho más consciente de su rutina nocturna. En lugar de terminar el día todavía conectada con las obligaciones y el ritmo de trabajo, busca generar una transición hacia el descanso.

La actriz describió ese cambio como algo que tuvo un impacto significativo en su vida. Su objetivo es bajar el ritmo antes de acostarse y darle al cuerpo y a la mente una señal de que llegó el momento de descansar.

Dentro de esa rutina incluye el cuidado de la piel, pero el concepto va más allá de lo estético: priorizar el sueño se convirtió en una parte central de su bienestar. También presta especial atención a la hidratación y a lo que consume.

Meditación, escritura y movimiento para comenzar el día

Su rutina también cambió durante las mañanas. Moore explicó que suele comenzar el día con meditación y momentos de atención plena, además de recurrir a la escritura como una herramienta para ordenar sus pensamientos.

Después busca poner el cuerpo en movimiento y activar la circulación. La diferencia con otras etapas de su vida está en que ya no relaciona necesariamente el ejercicio con llevar el cuerpo al límite.

Ese cambio resulta especialmente significativo por la historia que la propia actriz contó sobre su relación con el entrenamiento.

Demi Moore y las rutinas extremas que decidió dejar atrás

Durante su juventud, Moore atravesó períodos en los que llevó el ejercicio y el control de su cuerpo al extremo. En entrevistas anteriores recordó que, durante algunas películas, llegó a realizar entrenamientos muy exigentes y reconoció que durante años estuvo sometida a una fuerte presión para mantener determinada imagen física.

Al hablar de esa etapa, contó incluso que llegó a recorrer largas distancias en bicicleta diariamente mientras intentaba recuperar su figura después de un embarazo y prepararse para trabajar. Con el paso del tiempo entendió que aquella exigencia no era sostenible.

Hoy su mirada es diferente: el movimiento continúa formando parte de su vida, pero ya no desde la obsesión por alcanzar un cuerpo determinado.

Qué hábitos prioriza Demi Moore después de los 60

Actualmente, la rutina de bienestar de la actriz se apoya principalmente en dormir lo suficiente, mantenerse hidratada, moverse, meditar, escribir y prestar atención a la alimentación.

En declaraciones recientes también habló de la importancia de adaptar los cuidados a cada etapa de la vida y de comprender que las necesidades del cuerpo pueden modificarse con los años.

Su filosofía actual se aleja así de la búsqueda de una fórmula para “detener” el envejecimiento. Moore habla más bien de longevidad, presencia y autocuidado, una mirada que contrasta con la presión estética que reconoció haber sufrido durante décadas en Hollywood.

Después de los 60, su principal transformación parece estar menos relacionada con sumar rutinas y más con aprender a bajar la exigencia, escuchar al cuerpo y darle al descanso el mismo lugar que al ejercicio.