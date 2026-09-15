Corte total sobre la Ruta 143 en La Pampa por el vuelco de un camión de gas licuado: los detalles del operativo

El tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional 143 permanece completamente interrumpido tras el vuelco de un camión que transportaba gas licuado. El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 49, interrumpiendo de forma directa el paso de unidades.

Tras el vuelco, las autoridades mantienen la interrupción total del tránsito mientras se despliega un complejo operativo de trasbordo. El trabajo de seguridad se desempeña desde el cruce de El Carancho hasta Chacharramendi, La Pampa.

A pesar de la magnitud de la carga y el impacto del siniestro, los equipos de emergencia informaron que no se registraron personas lesionadas. La atención de los organismos de seguridad e intervención rápida se enfoca ahora en la contención de la zona para evitar riesgos adicionales.

La reapertura de la traza nacional quedará sujeta al avance de los trabajos técnicos y a la posterior verificación de que el área resulte completamente segura para el tránsito vehicular habitual.

Corte total sobre la Ruta 143 en La Pampa: cómo será el operativo para el trasbordo de carga

La principal complicación para reabrir la circulación radica en la alta peligrosidad de la sustancia transportada. Al tratarse de gas licuado, resulta imprescindible llevar a cabo un traspaso de la carga hacia otra unidad especializada antes de proceder a la remoción del vehículo accidentado.

Para concretar esta tarea, personal capacitado y equipos técnicos trabajan en el lugar bajo estrictos protocolos de seguridad. Las autoridades locales advirtieron que este tipo de maniobras requiere varias horas de labor minuciosa, por lo que el corte total se extenderá durante un período prolongado.

Frente a este escenario, se recomendó a los automovilistas y transportistas que planifiquen sus itinerarios con anticipación y utilicen las rutas alternativas habilitadas. Asimismo, se solicitó de manera preventiva no aproximarse al sector del accidente y respetar la señalización instalada en los puntos de desvío.

Con información de Info Huella.