Corte de luz en la zona sur y en barrio Alta Barda de Neuquén durante cuatro horas este martes 7 de octubre

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó sobre un nuevo corte de luz este martes 7 de octubre. Será en la zona sur de Neuquén y en barrio Alta Barda alrededor de cuatro horas. El detalle de las zonas afectadas por la interrupción al servicio eléctrico.

Dónde serán los cortes programados este martes 7 de octubre en Neuquén

Estos serán las zonas con cortes programados este martes 7 de octubre:

De 9 a 12, en Aconquija entre Lago Falkner y Obrero Argentino. Para «mantenimiento en recinto y subestación transformadora».

De 7:30 a 12, en barrio Alta Barda. Por tareas de «mantenimiento y poda sobre instalaciones de distribución de Media Tensión».

Las recomendaciones por cortes de luz programados en Neuquén

* Mantener desconectados los equipos electrónicos durante el corte para evitar daños.

* Preparar fuentes alternativas de iluminación y calefacción si fuese necesario.

* Consultar el estado del suministro a través de los canales oficiales de CALF.

Contacto para consultas ante cortes de luz en Neuquén

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con CALF llamando al 0800 333 2253, opción 1, o ingresando a https://www.cooperativacalf.com.ar

También pueden contactarse vía WhatsApp al +54 9 299 328 1127