Mucho viento y un clima primaveral este lunes en el Alto Valle: ráfagas de más de 55 km/h

Este lunes se presenta en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro con una atmósfera marcada por la presencia del viento. La jornada estará acompañada por un cielo ligeramente nublado, brindando una mezcla de sol y brisas frescas. Se anticipa una experiencia climática que invitará a estar atento a las condiciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará temperaturas que oscilarán entre los 8°C de mínima y una máxima que podría alcanzar los 21°C.

El cielo se mantendrá mayormente ligeramente nublado a lo largo del día. Estas condiciones prometen una jornada templada.

Viento en el Alto Valle: ráfagas de más de 55 km/h este lunes, el detalle del pronóstico

El viento será un protagonista central en este lunes en el Alto Valle, soplando con una dirección predominante del Sudoeste. Se esperan velocidades constantes que irán desde los 23 Km/h hasta los 41 Km/h. Se recomienda tomar precauciones debido a la intensidad esperada.

Las condiciones se intensificarán con la aparición de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 Km/h. El SMN puntualiza que las franjas horarias más complicadas serán la mañana y la noche. Estas rachas demandarán atención especial para los habitantes del Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Con un cielo ligeramente nublado y temperaturas agradables, el día invitará a realizar actividades al aire libre. Sin embargo, la presencia del viento y sus ráfagas requerirán atención, especialmente en las horas críticas. Los residentes deben estar preparados para estas variaciones del tiempo.