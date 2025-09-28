Corte de luz programado en San Martín de los Andes durante dos horas este lunes 29 de septiembre

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó de un corte programado de luz en San Martín de los Andes para este lunes 29 de septiembre durante dos horas.

Las zonas afectadas por el corte de luz en San Martín de los Andes

Según informó el organismo están serán las zonas afectadas, de 11:30 a 13:30, este lunes:

Sectores de Loteo San Lorenzo, Alihuen Alto, Los Robles, Rincón Radales, Kaleuche, Estancia Los Ñires, Peñón de Lolog, Estancia El Nido, Estancia Santa Bárbara, Branay, Quilquihue, Villa Lolog – Playa Bonita, Graff, Corfone, Roemmers y zonas aledañas en su totalidad.

Cuál es el motivo del corte de luz en San Martín de los Andes

Según informaron, el corte programado de energía eléctrica será para realizar «ajuste y calibración de un nuevo aparato de maniobra en Cjón. de Gin Gin y Bello».

Solicitaron a los usuarios de los sectores afectados «tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar».