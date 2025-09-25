Corte de luz programado en la zona sur de Neuquén durante tres horas este jueves 25 de septiembre

Desde la Cooperativa CALF comunicaron que habrá cortes programados de luz este jueves 25 de septiembre en Neuquén durante tres horas. Hubo otro que fue suspendido.

Dónde habrá cortes de luz en Neuquén capital este jueves: horarios

Detallaron que la interrupción del servicio eléctrico iban ser:

Desde Fava hasta Aconcagua, entre Soldado Desconocido y Leguizamón. de 8:30 a 12:30. Más tarde se indicó que por «razones de fuerza mayor» se suspendieron las tareas y no habrá interrupción del servicio.

Corte de luz sobre calle Lastra de Neuquén este jueves

Este jueves, habrá otro corte programado de luz en Pluspetrol (Lastra 3812), de 9 a 12.

Desde la cooperativa dijeron que se llevarán adelante tareas por «mantenimiento en transformador y recinto».