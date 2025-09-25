Jueves de alerta por viento en el Alto Valle: volvió el calor primaveral, pero con ráfagas de hasta 90 km/h

Luego de presentar días más fríos, la temperatura de este jueves comenzó a elevarse para brindar una jornada de clima más cálido. Sin embargo el calorcito primaveral llegó acompañado de un fuerte temporal de viento que puso en alerta a gran parte de Río Negro. Acá te contamos cómo impactará en la región del Alto Valle.

¿Cómo impactará la alerta de este jueves en el Alto Valle?

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará temperaturas agradables.

Se espera una máxima de 27°C, mientras que la mínima se ubicará en los 12°C. Estas condiciones se darán en una jornada con predominio de viento.

El viento soplará con intensidad desde el sector norte, con velocidades que oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora. La situación se tornará más compleja durante la tarde y noche, momento en que se intensificará su presencia. Es en estas franjas horarias donde se prevé mayor actividad.

Las ráfagas de viento serán un factor determinante para este jueves, alcanzando velocidades entre los 79 y 87 kilómetros por hora. Estas fuertes embestidas se sentirán especialmente hacia la tarde y noche, siendo la franja horaria de mayor atención. Se recomienda extremar las precauciones ante estos fenómenos.