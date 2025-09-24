Corte programado de luz en San Martín de los Andes durante cuatro horas este miércoles 24 de septiembre

Corte de luz en una localidad de Neuquén. Foto. Gentileza EPEN.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que este miércoles 24 de septiembre se hará un corte programado de luz en San Martín de los Andes. La interrupción del servicio eléctrico será durante cuatro horas.

Las zonas y horarios del corte de luz en San Martín de los Andes

Según detallaron desde el organismo el corte se realizará de 10 a 14. Las zonas afectadas serán:

Loteo Vega Chica, La Kika, Colegio San Pablo, Alihuen Bajo, Loteo/Bombeo Raitray y Bombeo Alihuen Bajo en su totalidad.

Por qué será el corte de luz en San Martín de los Andes

El EPEN indicó que se efectuará un corte «sobre línea aérea de media tensión, con el objetivo de iniciar la vinculación de un nuevo aparato de maniobra en Cajón de Gin Gin y Bello».

Además, agregó que para «realizar una maniobra sin carga y evitar afectar el alimentador en su totalidad, se ejecutará un corte parcial de aproximadamente 5 minutos en los siguientes sectores: Barrios Intercultural, EPET N° 21, Barrio de Oficiales RCM 4 y RCM 4″.

Solicitó a los usuarios «tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar».