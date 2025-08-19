Corte de luz programado en San Martín de los Andes por cuatro horas este martes 19 de agosto

Corte de luz en una localidad de Neuquén. Foto. Gentileza EPEN.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) comunicó un corte programado de luz en San Martín de los Andes este martes 19 de agosto, con duración de cuatro horas.

Qué zonas afectará el corte de luz en San Martín de los Andes

Según detallaron, «a pedido de la Municipalidad», habrá una interrupción del servicio de 9 a 13 horas, «con el objetivo de efectuar trabajos en la subestación transformadora Villa Paur II”.

Precisaron que afectará:

Calles Aluminé desde Arroyo Calbuco a Lago Traful, Lago Traful desde Aluminé hasta Huechulafquen, Huechulafquen desde Arroyo Calbuco a calle Meliquina y zonas aledañas en su totalidad.

Solicitaron «tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar».

Corte de luz en Las Coloradas

Por otro lado, desde el EPEN indicaron de trabajos programados «sobre el alimentador 204 desde Junín de los Andes a Las Coloradas y sobre la línea troncal 33 kilovolt reconectador Collón Curá».

Serán este martes 19 y jueves 21 de agosto entre las 10 y las 15.