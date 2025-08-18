¡Atención Neuquén! CALF anunció cortes de luz para este martes y miércoles: durarán hasta cinco horas
Las interrupciones en el servicio eléctrico serán por distintas tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este martes y miércoles. Las interrupciones durarán hasta cuatro horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Martes con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados
El martes 19 habrá un corte de luz programado, el mismo será para realizar mantenimiento en la línea de Media Tensión.
Detalles de los cortes:
- De 8.30 a 13.30: Barrio Alta Barda, zona aledaña a Avenida Las Flores entre Los Pensamientos y Los Lirios.
Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas
CALF también anticipó un corte programado para el miércoles 20 de agosto. El mismo será para agregar salidas de baja tensión en subestación transformadora para alimentar nuevos usuarios y «reparar elementos vandalizados».
Detalle del corte:
- De 8.30 a 13.00: afectará zona aledaña El Búho y Juan Becerra.
Comentarios