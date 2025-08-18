ESCUCHÁ RN RADIO
¡Atención Neuquén! CALF anunció cortes de luz para este martes y miércoles: durarán hasta cinco horas

Las interrupciones en el servicio eléctrico serán por distintas tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.

Por Redacción

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital este martes y miércoles.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este martes y miércoles. Las interrupciones durarán hasta cuatro horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Martes con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados

El martes 19 habrá un corte de luz programado, el mismo será para realizar mantenimiento en la línea de Media Tensión.

Detalles de los cortes:

  • De 8.30 a 13.30: Barrio Alta Barda, zona aledaña a Avenida Las Flores entre Los Pensamientos y Los Lirios.

Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó un corte programado para el miércoles 20 de agosto. El mismo será para agregar salidas de baja tensión en subestación transformadora para alimentar nuevos usuarios y «reparar elementos vandalizados».

Detalle del corte:

  • De 8.30 a 13.00: afectará zona aledaña El Búho y Juan Becerra.

Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

