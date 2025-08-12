Corte de luz programado en Roca, San Antonio Oeste y Viedma este miércoles: horarios y zonas afectadas

Edersa anunció un corte de luz programado en Roca, San Antonio Oeste y Viedma para este miércoles 13 de agosto. Desde la empresa informaron que en una de las localidades el suministro se verá afectado tanto a la mañana como a la tarde.

Según precisaron desde la compañía, el corte en estas tres ciudades se debe a la ejecución de tareas de poda preventiva y mantenimiento de redes de media tensión y subestaciones transformadoras.

Horarios y zonas afectadas de los cortes en Roca, San Antonio Oeste y Viedma

En General Roca, el corte será de 9:30 a 11 y afectará a las chacras 135, 152 y 153; y el cuadrante comprendido por Zeballos, Margen sur RN, Laprida y L. Huechulafquen.

En Viedma habrá dos cortes programados. El primero será de 9:30 a 10 y afectará al sector delimitado por las calles Misiones Salesianas, Los Eucaliptus, F. de Viedma y Don Bosco; y el segundo será de 14 a 14:30 en Barrio Paterno y la zona delimitada por las calles Dorrego, Bernal, 25 de Mayo y Bulevar Contín.