Corte de luz en la zona cercana a la exRuta 22 de Neuquén durante cinco horas este martes 16 de septiembre

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a la ciudad de Neuquén este martes 16 de septiembre. La interrupción del servicio eléctrico será en una zona lindante a la avenida Mosconi (ex Ruta 22).

Dónde será el corte de luz este martes en Neuquén

La interrupción durará cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación. El detalle de dónde afectará:

De 8:30 a 13:30, en la zona aledaña de J.J. Lastra, desde Goya hasta O ´Connor. «Por remodelación de línea de media tensión, cambio de seccionadores y mantenimiento», precisaron de CALF.



Corte de luz este miércoles en Neuquén

Para el miércoles habrá una interrupción del servicio eléctrico en la zona aledaña a Combate de San Lorenzo, entre Roca y San Martín.

El corte se hará de 8:30 a 12:30, «para montar y conectar nueva sub estación transformadora», indicó CALF.