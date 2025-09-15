Corte de luz en la zona cercana a la exRuta 22 de Neuquén durante cinco horas este martes 16 de septiembre
Desde CALF detallaron dónde será la interrupción eléctrica.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a la ciudad de Neuquén este martes 16 de septiembre. La interrupción del servicio eléctrico será en una zona lindante a la avenida Mosconi (ex Ruta 22).
Dónde será el corte de luz este martes en Neuquén
La interrupción durará cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación. El detalle de dónde afectará:
- De 8:30 a 13:30, en la zona aledaña de J.J. Lastra, desde Goya hasta O ´Connor. «Por remodelación de línea de media tensión, cambio de seccionadores y mantenimiento», precisaron de CALF.
Corte de luz este miércoles en Neuquén
Para el miércoles habrá una interrupción del servicio eléctrico en la zona aledaña a Combate de San Lorenzo, entre Roca y San Martín.
El corte se hará de 8:30 a 12:30, «para montar y conectar nueva sub estación transformadora», indicó CALF.
