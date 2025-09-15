ESCUCHÁ RN RADIO
Corte de luz en la zona cercana a la exRuta 22 de Neuquén durante cinco horas este martes 16 de septiembre

Desde CALF detallaron dónde será la interrupción eléctrica.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en dos barrios privados de Neuquén. Foto. Archivo Florencia Salto.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a la ciudad de Neuquén este martes 16 de septiembre. La interrupción del servicio eléctrico será en una zona lindante a la avenida Mosconi (ex Ruta 22).

Dónde será el corte de luz este martes en Neuquén

 La interrupción durará cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación. El detalle de dónde afectará:

  • De 8:30 a 13:30, en la zona aledaña de J.J. Lastra, desde Goya hasta O ´Connor. «Por remodelación de línea de media tensión, cambio de seccionadores y mantenimiento», precisaron de CALF.

Corte de luz este miércoles en Neuquén

Para el miércoles habrá una interrupción del servicio eléctrico en la zona aledaña a Combate de San Lorenzo, entre Roca y San Martín.

El corte se hará de 8:30 a 12:30, «para montar y conectar nueva sub estación transformadora», indicó CALF.


Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

