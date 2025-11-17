Cortes de luz en Roca por las fuertes ráfagas de viento: qué sectores están afectados

Desde aproximadamente las 12:15 de este miércoles, diversos sectores de General Roca sufren interrupciones en el suministro de energía eléctrica. La causa principal de este incidente se atribuye a las intensas ráfagas de viento que se registran en la zona, las cuales podrían haber provocado daños en la red.

Ante esta situación, equipos operativos de la empresa distribuidora ya recorren las calles afectadas, buscando activamente el desperfecto para proceder a su pronta reparación.

Cuáles son las zonas afectadas por el corte de luz que generaron las fuertes ráfagas de viento

El corte inicial del servicio afectó directamente a un cuadrante bien definido en General Roca. Este sector está delimitado por importantes arterias como las calles Gadano, Mendoza, Avenida Roca y la Ruta Nacional 22. Los vecinos de esta área experimentaron la interrupción del servicio eléctrico, esperando la pronta normalización tras los trabajos técnicos en curso.

Minutos más tarde, la problemática de la falta de energía se extendió a otra zona significativa de la localidad.

Se sumó a las áreas sin servicio el cuadrante comprendido entre la Ruta Nacional 22, calle P. Pobladores, calle Castello y N. Huapi. Esta expansión de la afectación subraya el impacto de las condiciones climáticas sobre la infraestructura eléctrica regional, exigiendo un esfuerzo coordinado para la restitución del servicio.