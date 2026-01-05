Del sol a las tormentas eléctricas: los horarios más complicados de este lunes en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Lo que comenzó como una jornada de calor en la cordillera se transformará en las próximas horas en un escenario de riesgo meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia a Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura ante la llegada de tormentas eléctricas que podrían incluir caída de granizo y ráfagas intensas.

Bariloche: 31 grados y tormentas hacia la noche

En San Carlos de Bariloche, el termómetro marcó un pico de 31°C, generando una tarde calurosa que servirá de combustible para el desarrollo de nubosidad convectiva.

Entre la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones trepa al 70%. Se esperan tormentas localizadas con potencial de granizo y vientos de hasta 41 km/h que podrían complicar la visibilidad en el Circuito Chico y rutas aledañas.

Cordillera de Neuquén: tormentas, granizo y ráfagas de 50 km/h

El panorama en la ciudad neuquina es igualmente preocupante. Con una máxima de 31°C, la inestabilidad se hará sentir con fuerza al cierre del día.

El SMN advierte por ráfagas que alcanzarán los 50 km/h, especialmente en áreas de lago y montaña. Se recomienda evitar la navegación en el Lago Lácar y el senderismo en zonas boscosas ante la posible caída de ramas por las ráfagas.

Aunque la máxima en la cordillera será un poco más moderada (28°C), el riesgo de granizo es igual de alto que en el resto de la región. La franja horaria más complicada se concentrará desde el atardecer, con vientos constantes que afectarán las actividades náuticas y de montaña.

Se espera que hacia la tarde-noche las precipitaciones se hagan presentes con una probabilidad de hasta el 70%. La lluvia podría estar acompañada de granizo y actividad eléctrica fuerte.