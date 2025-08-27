Cortes programados de luz en la zona del río Limay y Neuquén durante tres horas este viernes 29 de agosto

Desde la Cooperativa CALF comunicaron cortes programados de luz para este viernes 29 de agosto en la zona ribereña de Neuquén durante tres horas.

Desde CALF detallaron que las zonas afectadas el viernes serán:

De 9 a 12: Desde Obrero Argentino hasta costa del río Neuquén, entre El Chocón hasta el río Limay.

Ampliaron que es por la «renovación de luminarias de alumbrado público y mantenimiento en instalaciones de distribución»,

Corte de luz este jueves en Neuquén

Desde la cooperativa señalaron la la interrupción del servicio eléctrico para este jueves 28 de agosto en el oeste de Neuquén por «por cambio de seccionadores y reparar elementos vandalizados». Las zonas afectadas serán: