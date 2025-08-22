Corte de luz programado por más de siete horas en la zona centro de Neuquén, este domingo 24 de agosto

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán la zona centro este domingo 24 de agosto. Las interrupciones durarán más de siete horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Dónde habrá corte de luz este domingo en Neuquén

El domingo habrá un corte de luz programado por tareas de mantenimiento.

Detalles de los cortes este 24 de agosto:

De 7 a 14, desde Avenida Argentina hasta Mendoza, entre Alberdi y Mendoza.

De 6 a 13:30, desde Yrigoyen hasta Tucumán, entre Sargento Cabral/Teniente Ibáñez, República de Italia/Basavilbaso.



En este contexto, CALF recomendó a los vecinos tomar medidas preventivas para resguardar artefactos y evitar inconvenientes durante el lapso en que el servicio esté interrumpido.

«Los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y las áreas son aproximadas», apuntaron.