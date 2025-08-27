Cortes de luz programado en la zona oeste de Neuquén durante cinco horas este jueves 28 de agosto
Desde CALF comunicaron las zonas afectadas por la interrupción del servicio eléctrico.
Desde la Cooperativa CALF comunicaron cortes programados de luz para este jueves 28 de agosto en la zona oeste de Neuquén durante cinco horas.
Según detallaron desde CALF la interrupción eléctrico es «por cambio de seccionadores y reparar elementos vandalizados». Las zonas afectadas serán:
- De 8:30 a 13:30: zona cuenca XV, y Barrios Z1, Peumayén, 7 de Mayo, Jerusalén y Bella Vista.
Recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias.
Corte de luz en Neuquén este viernes
Desde CALF indicaron de la interrupción del servicio eléctrico este viernes 29 de agosto, de 9 a 12:
- Desde Obrero Argentino hasta costa del río Neuquén, entre El Chocón hasta el río Limay. «Por renovación de luminarias de alumbrado público y mantenimiento en instalaciones de distribución», comunicaron.
Comentarios