Cortes de luz programado en la zona oeste de Neuquén durante cinco horas este jueves 28 de agosto

Desde la Cooperativa CALF comunicaron cortes programados de luz para este jueves 28 de agosto en la zona oeste de Neuquén durante cinco horas.

Según detallaron desde CALF la interrupción eléctrico es «por cambio de seccionadores y reparar elementos vandalizados». Las zonas afectadas serán:

De 8:30 a 13:30: zona cuenca XV, y Barrios Z1, Peumayén, 7 de Mayo, Jerusalén y Bella Vista.

Recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias.

Corte de luz en Neuquén este viernes

Desde CALF indicaron de la interrupción del servicio eléctrico este viernes 29 de agosto, de 9 a 12: