Cortes sobre la Ruta 40 por el Gran Fondo Siete Lagos este fin de semana: las restricciones y alternativas para circular

Provincia confirmó los desvíos y los cortes para este fin de semana. Foto: gentileza.

La región de los Siete Lagos se prepara para vivir una nueva edición de una de las competencias de ciclismo más convocantes del calendario deportivo patagónico. Con motivo del Gran Fondo Siete Lagos 2026, la organización y las fuerzas de seguridad diagramaron un amplio operativo que incluirá cortes totales de tránsito durante el fin de semana del sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Las restricciones afectarán tanto al casco urbano de San Martín de los Andes como a la traza de la Ruta Nacional 40 en el tramo que la conecta con Villa La Angostura. Desde el área de Seguridad vial recomendaron planificar los traslados con anticipación y utilizar la Ruta Nacional 237 como vía alternativa, calculando un tiempo estimado de viaje de dos horas y treinta minutos.

Cronograma de cortes y restricciones para este sábado 21 y domingo 22 en la cordillera de Neuquén

Las interrupciones en la circulación se dividirán en dos jornadas clave para garantizar la seguridad de los ciclistas y el normal desarrollo de las pruebas:

Sábado 21 (Contrarreloj y Kids):

De 10 a 12 : Corte total entre el lago Lácar (Monumento a Roca) y Catritre. De 12 a 14 : Restricciones en el casco urbano de San Martín de los Andes (Avenida San Martín, Plaza San Martín y costanera) por el Gran Fondo Kids.



Domingo 22 (Competencia principal de 110 km):

Sentido Villa La Angostura – San Martín de los Andes: Corte total de 6 a 12 . Sentido San Martín de los Andes – Villa La Angostura: Corte total de 7 a 12 . Largada oficial: Prevista para las 8 .



A partir de las 12 del domingo, la organización habilitará progresivamente media calzada con circulación controlada, estimando la normalización total del tránsito hacia las 13.

Accesos habilitados, excepciones y recomendaciones

Quienes necesiten circular por el corredor antes del inicio de las restricciones deberán ingresar al circuito antes de las 7 desde San Martín de los Andes y antes de las 6 desde Villa La Angostura, continuando el desplazamiento sin detenerse sobre la ruta.

Los puntos clave a tener en cuenta durante el operativo incluyen:

Meliquina y Paso Córdoba: El acceso permanecerá habilitado hasta las 7 y volverá a abrirse de manera excepcional a partir de las 10.30 .



El acceso permanecerá habilitado hasta las 7 y volverá a abrirse de manera excepcional a partir de las . Vehículos particulares: Está terminantemente prohibido acompañar, asistir o seguir a los ciclistas durante la competencia bajo sanción de reglamento.



Está terminantemente prohibido acompañar, asistir o seguir a los ciclistas durante la competencia bajo sanción de reglamento. Emergencias: Solo podrán circular unidades autorizadas, fuerzas de seguridad y vehículos de prensa acreditados. Ante urgencias, se habilitará un paso controlado coordinado por el teléfono 0294 449 496.

El operativo integral es coordinado por Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia del Neuquén y los municipios de ambas localidades cordilleranas, bajo los estándares internacionales de seguridad establecidos para las pruebas de ruta cerrada.