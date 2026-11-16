Feriados noviembre 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo y cómo se paga si trabajás

Superado el esquema especial dispuesto por la llegada del papa León XIV, la atención de los trabajadores se concentra ahora en el próximo bloque de los feriados en noviembre 2026.

De acuerdo con el calendario oficial establecido por la Ley 27.399, la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original corresponde al viernes 20 de noviembre, se trasladó formalmente para el lunes 23 de noviembre 2026, configurando de manera directa un nuevo fin de semana largo de tres días consecutivos: sábado 21, domingo 22 y lunes 23.

Cómo rige el descanso y el pago doble en los feriados en noviembre 2026

Al tratarse de un feriado nacional pleno, la jornada del lunes 23 de noviembre 2026 queda regida por las normativas del descanso dominical previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744):

Trabajadores que no prestan tareas: perciben su remuneración mensual o diaria habitual de manera íntegra, sin sufrir descuentos por la inactividad. Empleados convocados a trabajar: en los rubros esenciales, gastronómicos, turísticos o comerciales que decidan abrir sus puertas, el empleador deberá abonar el valor de la jornada normal más una cantidad igual, garantizando el pago doble establecido por el artículo 166 de la legislación vigente. Servicios públicos y transporte: en las ciudades del Alto Valle y la zona atlántica, los bancos no tendrán atención en ventanilla, los hospitales sostendrán guardias mínimas de urgencia y el transporte urbano funcionará con frecuencias reducidas de día domingo.

Feriados: qué se conmemora el 20 de noviembre 2026 y por qué se trasladó al lunes

La efeméride evoca la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845 sobre las aguas del río Paraná, cerca de la localidad bonaerense de San Pedro.

En aquel episodio histórico, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el mando de Juan Manuel de Rosas y la conducción táctica del general Lucio Norberto Mansilla, resistieron el avance de una poderosa escuadra anglo-francesa que pretendía navegar libremente los ríos interiores sin autorización nacional.

A pesar de la inferioridad numérica y de haber atravesado el río con gruesas cadenas sostenidas sobre 24 embarcaciones para frenar a los buques extranjeros, la resistencia nacional provocó graves daños a la flota invasora.

Aunque el combate dejó más de 400 bajas argentinas y permitió el paso temporal de los navíos europeos, el hecho consolidó una victoria diplomática y estratégica decisiva, logrando años más tarde que Francia e Inglaterra reconocieran formalmente la soberanía argentina sobre sus vías navegables.