Jensen Huang evalúa volver a Nvidia: quiénes lo impulsan, quién lo frena y cómo reaccionan las acciones

Jensen Huang evalúa regresar como director ejecutivo de Nvidia pocos días después de haber renunciado, según informó el Financial Times, que citó a personas al tanto de las conversaciones. El cofundador habría hablado con allegados sobre esa posibilidad, mientras empresarios de Silicon Valley arman una “sala de guerra” para presionar al directorio e incluso buscan respaldo en la Casa Blanca.

Huang dejó el cargo la semana pasada, después de que la empresa abriera una investigación para saber si había sido blanco de un esfuerzo de inteligencia extranjero y de que él reconociera haberle sido infiel a su esposa. La Cancillería china rechazó las acusaciones de espionaje, según informó la agencia AP.

Quiénes impulsan el regreso de Jensen Huang y quién lo frena

Elon Musk se sumó al pedido: escribió en X que firmaría una petición para restituir a Huang. El dueño de Tesla y SpaceX ya había dicho que muchos acuerdos de la industria se cerraban con un apretón de manos con el cofundador de Nvidia, sin contratos escritos.

@yunta_tsai A petition is underway to reinstate Jensen and I’m signing it too — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2026

El regreso, sin embargo, choca con la postura del Gobierno de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el domingo en Fox que la empresa necesita “una reorganización drástica” y que el próximo CEO debería venir “de afuera de la compañía”. También cuestionó si Nvidia buscó ventas de chips potencialmente ilícitas a empresas vinculadas con China.

Quién conduce Nvidia mientras busca sucesor

La directora financiera, Colette Kress, quedó como CEO interina y el directorio evaluará candidatos internos y externos, según la presentación de Nvidia ante la SEC. En ese documento, la empresa también designó a Harvey C. Jones como el primer presidente de su directorio.

El Financial Times informó días atrás que el directorio se acercó al CEO de Arm Holdings, Rene Haas, como posible reemplazante. Nvidia no confirmó negociaciones para reincorporar a Huang.

Cómo reaccionan las acciones de Nvidia en Wall Street

Las acciones de Nvidia perdieron más de 12% la semana pasada y la empresa cerró el viernes por debajo de los US$ 4 billones de capitalización por primera vez desde julio de 2025, según CNBC. Este lunes la baja continuaba: en la preapertura el papel cedía 2,24%, a US$ 159,20, según Yahoo Finance.

Para Dan Ives, analista de Yorkville, la idea de un regreso es “ridícula” por los problemas legales y el escrutinio en Washington. La próxima prueba será el martes, cuando Nvidia presente su balance trimestral después del cierre, en su primera conferencia con inversores sin Huang al frente.