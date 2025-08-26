Crearon una plataforma para simplificar el trámite para la compraventa de autos: cómo funcionará Vupra

El Gobierno Nacional anunció la creación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (Vupra). Se trata de un sistema digital destinado a simplificar los pagos vinculados a la compraventa de autos e impuestos automotores. En esta nota te dejamos los detalles.

Vupra, la plataforma para simplificar el trámite para la compraventa de autos

Según la Resolución 572/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (Vupra) se aplicará a quienes realicen trámites de inscripción, radicación o transferencia de vehículos. El sistema entrará en vigencia el 1.º de noviembre 2025.

La plataforma permitirá abonar en un mismo lugar los aranceles registrales, impuestos y tasas provinciales y municipales, además de multas de tránsito. Según el Gobierno Nacional, todas las operaciones tendrán trazabilidad electrónica y deberán cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales.

“Vupra busca optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la atención al ciudadano mediante el uso de tecnologías digitales. La iniciativa fomenta eficiencia económica y promueve una gestión pública más transparente y accesible”, se argumentó en el texto firmado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La norma invita a las distintas provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a sumarse a la medida. En ese sentido, cada jurisdicción deberá asumir los costos de implementación y garantizar la interoperabilidad con sus sistemas locales.

De acuerdo con la resolución, el sistema evitará que los ciudadanos deban realizar múltiples pagos en distintas instancias y permitirá verificar deudas impositivas o multas de tránsito antes de concretar una transferencia, explicó La Nación en su sitio web.

Préstamos del Banco Nación para comprar autos

Semanas atrás, el Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos personales en pesos destinada a la compra de autos 0 kilómetros o usados de hasta diez años de antigüedad. Según detalló la entidad, hay concesionarias de Neuquén, Río Negro y Chubut adheridas al programa.

Los préstamos permiten financiar hasta el valor total del vehículo, incluyendo IVA, pero sin contemplar costos como el patentamiento. El monto a solicitar puede ir desde $1.000.000 hasta $100.000.000, sin necesidad de firmar pagaré ni constituir prenda: se otorgan a sola firma.