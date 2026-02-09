Nuevo DNI 2026: pasos para obtener el turno y tarifas para actualizar tu documento

Mantener la documentación al día es una prioridad en este inicio de año. Desde el 1 de febrero 2026, el Documento Nacional de Identidad (DNI) ha dado un salto tecnológico con la incorporación de un diseño que incluye grabado láser y una escarapela en el retrato, adaptándose a los máximos estándares internacionales.

Aunque no es obligatorio renovar el DNI si el actual está vigente, miles de argentinos deben iniciar el trámite por vencimiento, pérdida o actualizaciones de edad. El proceso comienza de manera digital y requiere, en la mayoría de los casos, una gestión previa a través de la aplicación Mi Argentina.

Paso a paso: cómo solicitar el turno online para el nuevo DNI 2026

Para evitar largas filas y esperas innecesarias, el sistema de turnos del RENAPER está centralizado en plataformas digitales. Aquí te explicamos cómo asegurar tu lugar:

Ingreso a Mi Argentina: accedé con tu CUIL y contraseña a la aplicación o al sitio web oficial. Selección del trámite: dirigite a la sección de «Turnos», seleccioná «DNI» y elegí si se trata de un nuevo ejemplar para mayor, menor o una actualización obligatoria (5/8 o 14 años). Elección de sede y fecha: el sistema te permitirá filtrar por provincia y localidad. Podrás ver los Centros de Documentación rápida o Registros Civiles cercanos con turnos disponibles. Confirmación y pago: una vez elegido el horario, recibirás un correo electrónico de confirmación. Se recomienda abonar el trámite de forma anticipada mediante el enlace de pago provisto para agilizar la atención el día de la cita.

Si necesitás el documento con urgencia, recordá que existen las modalidades de DNI Exprés (entrega en 96 horas) o DNI 24 horas, que también se gestionan mediante el mismo sistema de turnos pero con un arancel diferencial.

Costos actualizados nuevo DNI 2026: ¿Cuánto sale renovar el documento?

El cuadro tarifario vigente desde febrero 2026 contempla distintas realidades, desde el trámite común hasta las opciones de entrega inmediata. Los valores para ciudadanos argentinos son:

DNI Regular (Trámite común): $7.500.

(Trámite común): $7.500. DNI Exprés (96 horas hábiles): $18.500.

(96 horas hábiles): $18.500. DNI 24 Horas (Retiro en oficina): $29.500.

(Retiro en oficina): $29.500. DNI al Instante (Solo en aeropuertos y sedes específicas): $40.500.

Es importante notar que el primer ejemplar para recién nacidos (hasta los 6 meses) sigue siendo sin cargo, al igual que la primera rectificación por identidad de género. Para residentes extranjeros, el costo del trámite base se ubica en los $14.000.

Tecnología y Seguridad: ¿qué cambia en el nuevo DNI 2026?

El nuevo DNI no es solo una actualización estética. Está fabricado en policarbonato, un material mucho más resistente al desgaste, y cuenta con datos grabados mediante tecnología láser, lo que hace casi imposible su alteración o falsificación.

Además de la icónica escarapela rodeando la foto del titular, el reverso incorpora un código QR para validación rápida y el chip sin contacto (NFC), que permite a las autoridades y organismos verificar la identidad de forma digital. Si tu documento actual dice «Válido hasta 2028 o 2030», no es necesario que lo cambies ahora; podés seguir usándolo con total normalidad hasta su fecha de vencimiento.