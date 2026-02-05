Ahorrá hasta un 20% en alimentos y farmacias: reintegro ANSES para jubilados en febrero 2026

En un contexto donde el consumo familiar se reconfigura, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto al Ministerio de Capital Humano mantienen vigente una red de descuentos estratégicos para apuntalar el poder de compra.

El mecanismo, que no requiere trámites previos ni inscripciones ante ANSES, funciona de manera automática: al utilizar la tarjeta de débito donde se percibe la prestación, el sistema reconoce al beneficiario y aplica rebajas que oscilan entre el 10% y el 20% en rubros críticos como supermercados, limpieza y perfumería.

Beneficios para asignaciones y jubilados: ¿Cómo funciona el reintegro de ANSES?

El esquema está diseñado para ser simple y directo. Al momento de pasar por la caja en las principales cadenas de supermercados o comercios de cercanía adheridos, el descuento puede aplicarse de dos formas según el local: como una rebaja directa sobre el ticket de compra o mediante un reintegro posterior en la cuenta bancaria.

Para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo o Pensiones No Contributivas, este beneficio es una herramienta clave para estirar el presupuesto mensual. La clave de febrero 2026 es que los descuentos, en muchos casos, no tienen tope de devolución, lo que permite realizar compras de abastecimiento familiar con un alivio real en el costo final.

Supermercados y bancos: la guía de ahorros ANSES para febrero 2026

Además del beneficio base del organismo, las entidades bancarias donde se acreditan los haberes lanzaron promociones exclusivas que son acumulables. Aquí los puntos más fuertes para planificar las compras:

Banco Nación (BNA+) : ofrece un 5% adicional con un tope de $20.000 mensual en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más y La Anónima.

: ofrece un 5% adicional con un tope de $20.000 mensual en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más y La Anónima. Banco Provincia (Cuenta DNI) : un aliado indispensable en territorio bonaerense, con ahorros del 5% adicional y topes de $5.000 semanales por persona en locales como Día y Nini.

: un aliado indispensable en territorio bonaerense, con ahorros del 5% adicional y topes de $5.000 semanales por persona en locales como Día y Nini. Banco Supervielle : los días martes se posicionan como el día clave para sus clientes, con hasta un 20% de descuento en el grupo Cencosud (Jumbo, Disco, Vea) y un potente 50% en farmacias.

: los días martes se posicionan como el día clave para sus clientes, con hasta un 20% de descuento en el grupo Cencosud (Jumbo, Disco, Vea) y un potente 50% en farmacias. Banco Galicia: destaca por ofrecer hasta 25% de ahorro y la posibilidad de financiar en 3 cuotas sin interés, algo poco habitual en rubros de consumo masivo.

Reintegros ANSES para jubilados: cómo consultar los comercios adheridos y maximizar el descuento

Para evitar sorpresas en la caja, se recomienda a los titulares de Asignaciones y Jubilaciones verificar el listado de los más de 12.000 puntos de venta en la web oficial de ANSES.

Utilizar los días de descuento específicos de cada banco (como los martes de Supervielle o los beneficios semanales de Cuenta DNI) junto con el descuento base del programa nacional, puede significar un ahorro de bolsillo superior a los $40.000 mensuales si se planifican las compras de productos de primera necesidad y farmacia bajo esta modalidad.