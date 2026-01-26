Cruzar a Chile: horarios y requisitos para tu viaje este lunes 26 de enero 2026

Con un flujo vehicular que se mantiene intenso por el recambio de quincena, los pasos fronterizos hacia Chile desde la Patagonia (Argentina) operan este lunes 26 de enero 2026 con normalidad pero con demoras de hasta 60 minutos en las principales aduanas de Neuquén y Río Negro.

Hacia Chile, el paso Cardenal Samoré se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en su horario habitual de 08:00 a 19:00, mientras que Pino Hachado reporta tránsito fluido con portación obligatoria de cadenas por presencia de hielo en sectores altos de la calzada. Por su parte, el paso Icalma y Hua Hum permanecen operativos sin demoras significativas.

Se recomienda a los viajeros realizar el trámite de Migraciones de forma online antes de llegar a la frontera y recordar que el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAPEX) sigue siendo un requisito indispensable para circular por territorio chileno este verano 2026.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 26 de enero 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, lunes 26 de enero 2026, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy miércoles (26/01/2026) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada despejada. Sectores con baches. Zonas con animales sueltos. Posible caída de a de rocas en el KM48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. Con la temporada de verano en pleno, se debe considerar el tránsito diferencial que genera grandes movimientos.

Este lunes 26 de enero 2026, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:

Aire más fresco y descenso de las temperaturas este lunes.

Inestable a partir del martes en zona andina, días cálidos miércoles y jueves.

Probabilidad de lluvias y descenso de las temperaturas en el norte de la Patagonia hacia el fin de semana.

hacia el fin de semana. Probables precipitaciones en la primera semana de febrero 2026 en montaña.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, lunes 26 de enero 2026

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria.