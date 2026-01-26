Dólar y peso chileno: cotizaciones y tips para cruzar a Chile este 26 de enero 2026
Peso chileno hoy: ¿a cuánto opera este lunes 26 de enero 2026? Repasá también el valor del dólar blue en la frontera, el precio del dólar oficial en Banco Nación y lo que necesitás saber sobre el uso de efectivo y tarjetas para optimizar tu presupuesto en Chile.
En el inicio de la última semana de enero 2026, el peso chileno opera con una cotización de $1,66 para la venta en el mercado oficial, consolidando la tendencia alcista que ha encarecido el costo de veranear en el país vecino un 70% respecto a la temporada pasada.
Con un dólar en Chile que promedia los 900 pesos chilenos, la estrategia de los viajeros argentinos este lunes se divide entre el uso de tarjeta de débito (con cuenta en dólares), que ofrece un cambio implícito más favorable cercano a los $1,63, y la compra de moneda en casas de cambio locales donde el valor ya alcanza los $1,85.
A pesar de que la ventaja cambiaria se ha reducido por la apreciación de la moneda trasandina, el turismo de compras mantiene vigencia en tecnología e indumentaria, con diferencias de precio que todavía promedian el 40% a favor de Chile.
Peso chileno hoy: a cuánto cotiza para viajar y comprar este lunes 26 de enero 2026
De acuerdo al relevamiento inicial de entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, la conversión del peso chileno cotiza este lunes 26 de enero 2026 en un promedio de:
- $1,66 por unidad
- Esto significa que: los turistas argentinos necesitan desembolsar aproximadamente $166.000 por cada 100.000 pesos chilenos.
Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar este lunes 26 de enero de 2026
Si estás planificando viajar a Chile y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados este lunes 26 de enero de 2026.
Dólar oficial lunes 26 de enero 2026:
- $1.405 para la compra
- $1.455 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este lunes 26 de enero 2026:
- $1.395 para la compra.
- $1.465 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 26 de enero de 2026?
En el inicio de la última semana de enero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico. Así se encuentran este lunes 26 de enero 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy (26/01/2026)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|9 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|9 a 20 hs.
|Zona con animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
Comentarios