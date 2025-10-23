Cuál es el trámite de Anses que se resuelve en segundos y es necesario para todo: cómo gestionarlo

La Anses es uno de los organismos nacionales más importantes del país, depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello y, es en el que se debe gestionar un trámite simple y funcional que toda persona debe tener a mano para comenzar, avanzar o consultar cientos de diligencias administrativas. Acá te dejamos los detalles.

El trámite de Anses que se resuelve en segundos y es necesario para todo

Se trata de cómo obtener la constancia del CUIL de Anses en forma rápida y sencilla. Para ello, el organismo informa y recuerda a la población que cualquier persona puede “descargar e imprimir su constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) desde cualquier computadora o teléfono celular, ingresando en anses.gov.ar y haciendo clic en Constancia de CUIL”.

El CUIL es un comprobante que permite acceder a los programas y prestaciones de Anses como, por ejemplo, el cobro de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo o jubilaciones y pensiones.

Anses: cómo se genera el CUIL de una persona

El CUIL de Anses se genera automáticamente en el momento en que se emite el DNI por primera vez. En caso de no estar registrado, el titular debe acercarse a cualquier oficina de Anses, sin turno, con su documento para realizar la gestión.

Por otro lado, la constancia del CUIL se descarga desde la web de Anses de manera gratuita y válida para cualquier trámite. Otro dato importante a saber es que no tiene fecha de vencimiento y no necesita tener firma ni sello.

Paso a paso para obtener la clave de Seguridad Social de la Anses

Ingresar a Mi Anses

Ingresar a Mi Anses y buscar la opción “Crea tu clave”

Si ya tenía creada una clave para su usuario , pero no la recuerda, deberá elegir la opción “Olvidé mi clave” y seguir los pasos detallados

, pero no la recuerda, deberá elegir la y seguir los pasos detallados Acreditar la identidad

la identidad Ingresar CUIL y luego el número de trámite del DNI.

y luego el número de trámite del DNI. Responder las preguntas de seguridad.

Es importante saber que si después de tres intentos no se logra responder las preguntas de seguridad, el usuario deberá acercarse, sin turno previo, a una oficina de la Anses para generar la clave.

