Sorpresa entre jubilados y pensionados: por qué la Anses dejó de pagar los haberes de octubre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), cumplió este martes 21 de octubre 2025 con el pago de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y frenó el pago. ¿Por qué? Acá te lo contamos.

Jubilados y pensionados: por qué la Anses dejó de pagar los haberes de octubre 2025

La Anses cada mes paga a millones de personas, no solo jubilaciones y pensiones, sino que también lo hace con los beneficiarios de las asignaciones. En este sentido, un dato importante es que el pago se organiza por terminación de DNI en diferentes días.

En ese sentido ayer fue la última jornada para quienes cobran la mínima. Es por eso que, al terminar con el calendario para tal grupo, pausa el pago del mismo hasta el nuevo período correspondiente al mes de noviembre 2025.

Por esta razón, este miércoles 22 de octubre 2025 dio inicio al calendario de pagos para quienes cobran un monto superior a la mínima.

Quiénes cobran este 22 de octubre 2025 y cómo es el calendario para lo que resta del mes

Este miércoles 22 de octubre 2025 percibirán sus haberes las personas con DNI terminados en 0 y 1, que superen la mínima. Así se completa el calendario Anses para este grupo:

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

