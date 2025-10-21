Cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas de Anses en noviembre 2025

En noviembre de 2025, las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Anses volverán a tener un aumento, en línea con la fórmula de movilidad previsional que ajusta los haberes todos los meses, según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Aunque el Gobierno todavía no confirmó el porcentaje exacto, se estima que el incremento será de alrededor del 2,1%, lo que permitirá una leve mejora en los ingresos de los beneficiarios frente a la inflación.

El monto de las Pensiones No Contributivas en noviembre 2025

Con este aumento, las PNC por Invalidez y Vejez alcanzarán los $233.136,88 mensuales. Este valor surge de aplicar el incremento previsto por la fórmula de movilidad a los haberes de octubre.

Además, el Gobierno Nacional continuará entregando el bono de hasta $70.000 destinado a reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben los montos más bajos del sistema.

De esta manera, quienes cobren una Pensión No Contributiva y reciban el bono completo pasarán a percibir $303.136,88 en total durante noviembre de 2025.

Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre 2025

Como todos los meses, la Anses informará en los próximos días el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas según la terminación del número de documento de cada beneficiario. Los haberes se acreditan directamente en las cuentas bancarias declaradas y pueden retirarse por cajero automático o ventanilla. El cronograma tentativo es el siguiente:

10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

14 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones que brinda el Estado a personas en situación de vulnerabilidad: adultos mayores sin aportes suficientes, personas con discapacidad o madres de siete hijos o más. Representan una herramienta clave de inclusión social, especialmente en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo.