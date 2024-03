Cuáles son los requisitos clave de ANSES para solicitar una Pensión No Contributiva (PNC)

Las Pensiones No Contributivas de ANSES se gestionan para personas que no tienen ingresos fijos.-

ANSES mantiene activas las Pensiones No Contributivas (PNC), una prestación que otorga el Estado argentino a quienes no posean un trabajo en relación de dependencia y que no hayan realizado un aporte al sistema previsional, es decir al sistema de jubilación.

Además del aporte económico, las Pensiones No Contributivas (PNC) brindan asistencia médica gratuita y ayuda social complementaria a quienes no registran contribuciones. Se otorgan a personas mayores de 70 años, madres de más de siete hijas o hijos y a personas que presenten una incapacidad superior al 75%, entre otras.

En el caso específico de las Pensiones No Contributivas por invalidez, se convoca a una junta médica que determinará el porcentaje de incapacidad, el cual debe ser del 75% o más acreditado por el análisis y debe afectarlo en sus ingresos económicos.

Una vez otorgada la Pensión No Contributiva de ANSES, esta se paga de forma mensual de acuerdo al calendario de pagos del organismo. También los titulares quedan suscritos a la cobertura médica de la obra social Programa Federal Incluir Salud.

Cuáles son los requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva (PNC)

Los requisitos para solicitar la asignación de una Pensión no Contributiva (PNC) de ANSES son:

No poseer ningún tipo de ingreso que permita subsistir.

No poseer bienes registrados.

No realizar el cobro de ninguna prestación, programa ni plan social nacional, provincial o municipal.

No debe tener ni ingresos, bienes ni beneficios el cónyuge o concubino.

No tener familiares que estén obligados a brindar alimentos. En caso de poseerlos, ellos deben estar imposibilitados de hacerlo.

Ser argentino nativo de origen o naturalizado con residencia en el país, para el segundo caso, debe ser de por lo menos 5 años.

Si se es extranjero, se necesita acreditar una residencia mínima y continua de 40 años en la República Argentina.