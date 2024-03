Qué Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES no reciben el bono de 70 mil

Marzo 2024 llegará con aumentos para jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de ANSES, a lo que se sumará el bono de 70 mil pesos anunciado por el gobierno nacional. Esto alcanzará también a quienes perciban las Pensiones No Contributivas (PNC).

Los aumentos y el bono están destinados principalmente a los jubilados y pensionados que cobren la mínima, para que el monto total supere levemente los 200 mil pesos. Así, entonces, el monto del bono irá en disminución a medida de que las jubilaciones se acerquen a esa cifra prevista por el gobierno nacional.

Si bien los jubilados y pensionados que superen los 200 mil pesos en sus haberes no cobrarán el bono, aquellos que perciban las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES están contemplados dentro de estas liquidaciones salariales.

De esta manera, todos los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán el bono de ANSES, con base a sus ingresos asociados a la jubilación mínima.

Así, el bono de 70 mil pesos debe liquidarse con la Pensión No Contributiva por Invalidez o Discapacidad, la Pensión No Contributiva para madre de siete hijos, la Pensión No Contributiva por Vejez y la Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C.

Cuándo cobro las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES durante marzo 2024

Como se mencionó más arriba, el único requisito para acceder al bono de 70 mil pesos en marzo 2024 es contar con ingresos que no superen el haber mínimo.

El cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES de marzo 2024 es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de marzo.