Cuándo cobro ANSES: así queda el calendario de la semana próxima por el feriado del lunes 17 de agosto
Los beneficiarios recibirán este mes un incremento del 1,89%, un porcentaje que se fijó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio de 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó su cronograma de pagos correspondientes a este mes de agosto de 2026 debido a que por el feriado del lunes 17 de agosto – fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín- se suspenderán las actividades en bancos y la administración pública.
El organismo informó que se decidió retomar los cobros para la franja que va desde el martes 18 al viernes 21 de agosto. Así, quienes esperaban cobrar durante los primeros días de la próxima semana deberán tener en cuenta las nuevas fechas.
El cronograma oficial de Anses
Anses remarcó que el cronograma de pagos retomará el martes 18, con los DNI terminados en 5, y continuará el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21. Teniendo esto en cuenta, el calendario se compone de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que NO superan un haber mínimo
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto
Asignaciones con plazo extendido de cobro
- Asignación por Maternidad: Todas las terminaciones de DNI perciben sus haberes entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): Cobran todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
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