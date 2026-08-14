ANSES septiembre 2026: conocé el aumento del 2,11% y los nuevos montos para jubilados y AUH

En el marco del esquema de movilidad mensual dispuesto por el Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el porcentaje de actualización que regirá a partir de septiembre 2026.

Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió una variación general de la inflación de julio del 2,1%, el organismo previsional ANSES toma la cifra exacta con dos decimales, fijando el incremento oficial en 2,11%.

Esta medida alcanzará de forma simultánea a los haberes previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a las Pensiones No Contributivas (PNC), a las asignaciones familiares del SUAF y a la Asignación Universal por Hijo (AUH), combinándose en los sectores de menores recursos con la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

Jubilaciones y pensiones ANSES: escalas con bono y aumento efectivo en septiembre 2026

Con la entrada en vigencia del reajuste del 2,11%, las prestaciones previsionales básicas administradas por ANSES percibirán una recomposición en sus escalas brutas.

No obstante, debido a que el bono previsional extraordinario permanece congelado en la suma nominal de $70.000, el incremento efectivo de bolsillo sobre el ingreso total resultará proporcionalmente menor al porcentaje de movilidad puro.

A partir del 1° de septiembre 2026, los valores previsionales quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima : pasa a $428.633,20 de básico, alcanzando los $498.633,20 con el bono de $70.000 (aumento efectivo de bolsillo: 1,81%).

: pasa a $428.633,20 de básico, alcanzando los $498.633,20 con el bono de $70.000 (aumento efectivo de bolsillo: 1,81%). Haber máximo : se eleva al tope de $2.884.295,54.

: se eleva al tope de $2.884.295,54. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el básico se ubica en $342.906,56 y llega a $412.906,56 con el refuerzo (aumento efectivo: 1,75%).

: el básico se ubica en $342.906,56 y llega a $412.906,56 con el refuerzo (aumento efectivo: 1,75%). PNC por Discapacidad y Vejez (70% de la mínima) : se fijan en $300.043,24 de haber ordinario y totalizan $370.043,24 con el plus (aumento efectivo: 1,70%).

: se fijan en $300.043,24 de haber ordinario y totalizan $370.043,24 con el plus (aumento efectivo: 1,70%). PNC para Madres de 7 Hijos (100% de la mínima): Perciben $428.633,20 de base y $498.633,20 con el adicional (aumento efectivo: 1,81%).

Asignaciones familiares SUAF: nuevos montos ANSES y topes de ingresos en septiembre 2026

La actualización del 2,11% impacta directamente en las líneas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que liquida ANSES a trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo.

Para los beneficiarios ubicados en el primer rango de ingresos, los importes brutos serán:

Asignación por Hijo: $77.025.

Hijo con Discapacidad: $250.780.

Prenatal: $77.025.

Asignación por Cónyuge: $18.691.

Pagos Únicos: Nacimiento ($89.782), Matrimonio ($134.430) y Adopción ($536.774).

En paralelo, ANSES elevó los techos máximos de ingresos para tener derecho al cobro de las asignaciones familiares, estableciendo el límite individual en $3.157.449 y el tope del grupo familiar en $6.314.897.

ANSES: montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan 1000 Días septiembre 2026

Para los hogares cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH), el incremento del 2,11% actualiza tanto el haber bruto como la liquidación directa mensual que realiza ANSES, manteniendo la retención legal preventiva del 20% hasta la entrega de la Libreta de salud y educación.

El desglose de los importes para septiembre 2026 es el siguiente:

AUH por menor de edad : monto bruto total de $154.031 (cobro directo de bolsillo del 80%: $123.224,80; retención acumulada: $30.806,20).

: monto bruto total de $154.031 (cobro directo de bolsillo del 80%: $123.224,80; retención acumulada: $30.806,20). AUH por Hijo con Discapacidad : monto bruto total de $501.537 (cobro directo del 80%: $401.229,60; retención acumulada: $100.307,40).

: monto bruto total de (cobro directo del 80%: $401.229,60; retención acumulada: $100.307,40). Complemento Leche (Plan 1000 Días): el subsidio nutricional para familias con niños de hasta 3 años inclusive sube a $58.098.

Los titulares de todas las prestaciones podrán auditar sus recibos de sueldo y verificar las liquidaciones detalladas antes del inicio de los pagos, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital Mi ANSES.