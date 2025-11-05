Cuándo se activa el pago de las Pensiones No Contributivas de Anses en noviembre 2025

La Anses confirmó cuándo activará el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) en noviembre 2025. Este mes, las jubilaciones y pensiones que paga el organismo recibirán un aumento del 2%, por la fórmula de movilidad vigente. En paralelo, el Gobierno Nacional continuará entregando un bono de hasta 70 mil pesos a quienes cobran la mínima. Los detalles en esta nota.

A cuánto llegarán las Pensiones No Contributivas de Anses en noviembre 2025

La Anses detalló que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán en noviembre 2025 un nuevo aumento por la fórmula de movilidad vigente. Además, los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán un bono de hasta 70 mil pesos.

Con estos datos, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez llegarán a los 303.159 pesos en el anteúltimo mes del año. Esto se desprende de los 233.159 pesos de haber con aumento y los 70 mil pesos de bono. Como ocurre mes a mes, el depósito de los haberes respetará la terminación de DNI de los beneficiarios.

Pensiones No Contributivas: cuándo se activa el pago en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. El cronograma para las Pensiones No Contributivas (PNC) es el siguiente: