La oferta salarial de Río Negro generó rechazos y aparecen movimientos de revisión

UPCN y ATE plantearon reparos; pero la semana próxima darán sus respuestas definitivas a la propuesta salarial de un bono entre 100.000 y 200.000 pesos para el bimestre octubre-noviembre, mientras que Unter y Asspur ya rechazaron la oferta por no “significar aumentos”.

Este viernes, en Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck estimó que el ofrecimiento fue “recibido en términos aceptables” por los sindicatos y encuadró la negativa de la Unter a sus próximas elecciones de conducción, que será el jueves 16 de octubre.

En concreto, el gobierno de Río Negro planteó sumas fijas no remunerativas por única vez para el bimestre octubre-noviembre, con montos fijados por antigüedad o categorías. Los valores totales serán de 100.000 pesos, de 150.000 pesos o de 200.000 pesos, y se abonarán en dos cuotas iguales por planillas complementarias. La primera se anunció para el 24 de octubre y la segunda para el 26 de noviembre.

La Unter realizará su Congreso que será -seguramente- entre el 21 y 23 de octubre, considerando que el martes 14 habrá paro nacional docente y, luego, el 16 se realizará la elección del sindicato. Pero los paritarios rechazaron el aumento porque no es porcentaje al básico o sumas remunerativas y bonificables, por cargo y no por agente”. Agrega que los bonos “atentan contra la calidad de los salarios y achatan la pirámide”.

La Unter realizará este martes 14 un paro de actividades, en el marco de la medida fijada por la CTERA en reclamo del presupuesto nacional y de paritarias.

Luego, Asspur planteó que el gobierno llama “compensación”, pero “no es aumento, es un bono. No mejora el sueldo real”.

La organización hospitalaria indica que el “pago no remunerativo y no bonificable” no “cuenta para el aguinaldo, ni para la antigüedad, ni para la jubilación. Es solo un parche momentáneo”.

En su comunicado, Asspur reafirma su oposición porque “profundiza el vaciamiento”, la precarización” y es una “medida electoral que busca calmar el enojo, pero no soluciona el deterioro estructural del salario”.

UPCN resolverá su postura en un Plenario, que ya se había convocado para el miércoles 15 y se anunciaba una “movilización por salarios dignos”. ATE prevé reunir también a su conducción durante la semana que se inicia.

En las paritarias, Mónica Miranda, de UPCN, recordó que la organización no comparte “bonos ni sumas fijas” mientras que Leticia Lapalma, de ATE, también asentó en el acta su objeción a que los montos sean “no bonificables y no remunerativos”, y que se tratan de pagos “por única vez”.



La permanencia de las sumas fijas, es decir, su inclusión en los haberes, es un punto en el que ATE se focalizó y enseguida activó sus contactos directos con el gobierno provincial en esa dirección.

El viernes, su mandamás, Rodolfo Aguiar llegó a Roca entonces no se descartaba una reunión con el gobernador para plantear correcciones. Posiblemente, ya existió algún contacto porque Hacienda recibió instrucciones para estudiar opciones y revisiones.