¿Cuánto cobrarán los empleados bancarios en julio 2026 tras el nuevo acuerdo paritario?
El gremio liderado por Sergio Palazzo cerró un nuevo ajuste que impactará en todas las escalas y adicionales. Cómo se calcula el aguinaldo de junio en el sector, el bono millonario por su día y la realidad de otros rubros clave.
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial que consolidará un nuevo e histórico piso para la actividad: a partir de julio de 2026, el sueldo inicial de un empleado bancario en la Argentina se ubicará de forma neta en $2.437.232,92.
La cifra se alcanza tras acoplar un incremento del 2,1% correspondiente al mes de mayo (que eleva el básico a $2.368.759,48) y sumarle el adicional obligatorio de $68.473,44 por la participación en las ganancias de las entidades financieras.
El ajuste, según confirmó la conducción del sindicato, impactará de manera directa sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, adicionales convencionales y no convencionales.
El «superaguinaldo» de junio: cómo calcular la primera cuota
El anuncio coincide con el mes clave del Sueldo Anual Complementario (SAC). Los trabajadores del sector percibirán la primera cuota del aguinaldo antes del límite legal del 30 de junio. Para calcularlo, la regla de oro se basa en el 50% de la remuneración bruta mensual más alta percibida en el semestre (incluyendo básico, horas extra y comisiones).
- El cálculo testigo: si un empleado bancario registró una remuneración máxima de $2.319.195,20 en estos seis meses, el aguinaldo a cobrar este mes será de $1.159.597,60.
- Proporcional por ingreso reciente: quienes se incorporaron a mitad del semestre deberán multiplicar el salario más alto por los meses efectivamente trabajados y dividir ese resultado por 12.
- El bono por el Día del Bancario: la negociación dejó blindado, además, el piso para el festejo del sector. El monto mínimo a percibir se fijó en $2.111.667,14, una cifra que quedará sujeta a futuras revisiones.
Paritarias bajo la lupa: el mapa de los demás gremios
Mientras los bancarios consolidan un acumulado del 14,7% en lo que va del año respecto a los sueldos de diciembre de 2025, el resto de las actividades económicas avanzan con realidades muy diversas:
- Camioneros: sellaron un acuerdo semestral con una suba total del 10,1% hasta agosto, que incluye un plus de $60.000 por presentismo y un refuerzo a la obra social de $25.000 por operario.
- Construcción (UOCRA): el gremio comandado por Gerardo Martínez pactó una suba acumulativa del 7,7% para el trimestre marzo-mayo, incorporando bonos no remunerativos al básico.
- Comercio (FAECYS): armando Cavalieri firmó una suba del 5% para el tramo abril-junio, complementada con un bono extraordinario de $120.000 pagadero en tres cuotas.
- Casas Particulares: el personal doméstico logró un esquema progresivo de subas de entre 1,4% y 1,8% que se extiende hasta julio.
- Aceiteros (Conflicto abierto): es la contracara de la jornada. Las negociaciones continúan totalmente trabadas tras fracasar la última audiencia. La Secretaría de Trabajo extendió la conciliación obligatoria hasta este jueves para evitar medidas de fuerza.
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