¿Cuánto cobrarán los empleados bancarios en julio 2026 tras el nuevo acuerdo paritario?

El nuevo esquema de capitalización del FAL modificará el régimen de despidos únicamente para los empleados registrados del sector privado a partir de noviembre.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial que consolidará un nuevo e histórico piso para la actividad: a partir de julio de 2026, el sueldo inicial de un empleado bancario en la Argentina se ubicará de forma neta en $2.437.232,92.

La cifra se alcanza tras acoplar un incremento del 2,1% correspondiente al mes de mayo (que eleva el básico a $2.368.759,48) y sumarle el adicional obligatorio de $68.473,44 por la participación en las ganancias de las entidades financieras.

El ajuste, según confirmó la conducción del sindicato, impactará de manera directa sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, adicionales convencionales y no convencionales.

El «superaguinaldo» de junio: cómo calcular la primera cuota

El anuncio coincide con el mes clave del Sueldo Anual Complementario (SAC). Los trabajadores del sector percibirán la primera cuota del aguinaldo antes del límite legal del 30 de junio. Para calcularlo, la regla de oro se basa en el 50% de la remuneración bruta mensual más alta percibida en el semestre (incluyendo básico, horas extra y comisiones).

El cálculo testigo: si un empleado bancario registró una remuneración máxima de $2.319.195,20 en estos seis meses, el aguinaldo a cobrar este mes será de $1.159.597,60 .

si un empleado bancario registró una remuneración máxima de $2.319.195,20 en estos seis meses, el aguinaldo a cobrar este mes será de . Proporcional por ingreso reciente: quienes se incorporaron a mitad del semestre deberán multiplicar el salario más alto por los meses efectivamente trabajados y dividir ese resultado por 12.

quienes se incorporaron a mitad del semestre deberán multiplicar el salario más alto por los meses efectivamente trabajados y dividir ese resultado por 12. El bono por el Día del Bancario: la negociación dejó blindado, además, el piso para el festejo del sector. El monto mínimo a percibir se fijó en $2.111.667,14, una cifra que quedará sujeta a futuras revisiones.

Paritarias bajo la lupa: el mapa de los demás gremios

Mientras los bancarios consolidan un acumulado del 14,7% en lo que va del año respecto a los sueldos de diciembre de 2025, el resto de las actividades económicas avanzan con realidades muy diversas: