Canasta de crianza: cuánto costó criar a un hijo en mayo 2026, según el INDEC

El Indec estimó los valores de la Canasta de Crianza en mayo 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) analizó el los costos estimados de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor del tiempo destinado a su cuidado.

Dentro del informe, especificaron que los valores que se indica para el cálculo «son del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes.

Para conseguir los resultados, Indec tomó el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el Indec para la medición de la pobreza”.

Los registros también sumaron el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos. A su vez incorporaron los valores de los bienes y servicios no alimentarios.

Cuánto costó criar a un hijo en mayo 2026: los factores que utilizó Indec

La entidad destacó dos circunstancias para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes.

Como primer término, Indec interptretó «el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad».

La otra de las variantes fue»la cantidad de horas de cuidado, valorizando tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

Cuánto costó criar a un hijo en mayo 2026: los valores del Indec

Los registros obtenidos del mes de mayo en 2026 para la crianza, cerraron en los siguientes valores:

Menores de 1 año: $520.569.

Infantes de 1 a 3 años: $620.125.

Tramos de 4 y 5 años: $529.756.

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años: $665.950.

Con información de NA