Tránsito marcado por IA: avanza la instalación de semáforos inteligentes en Neuquén

Neuquén capital continúa avanzando hacia su consolidación como ciudad inteligente: ya se actualizaron 140 controladores que integrarán los semáforos con Inteligencia Artificial (IA).

Desde el municipio aseguraron que en un plazo de 60 días habrán completado la actualización y comenzarán con la instalación de las cámaras que advertirán la carga vehicular.

Semáforos con IA en Neuquén: la primera calle intervenida

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, contó que se trabajó en uno de los corredores más importantes de la ciudad.

“Ya tenemos una primera etapa concluida en la troncal más importante del sector norte, que es Doctor Ramón y Leloir. Cualquier situación puede controlarse de forma remota, lo que permite una gestión mucho más ágil”, explicó.

El proyecto se desarrolla en etapas y cuando finalice la actualización de los controladores en todas las esquinas con semáforos comenzará la colocación de las cámaras.

La funcionaria detalló que las cámaras funcionan como sensores que advierten el flujo vehicular y adaptan automáticamente los tiempos de cada ciclo semafórico.

“Las cámaras establecen el sincronismo de los semáforos y determinan cuánto dura la luz verde en cada ciclo. El sistema adapta la cantidad de segundos según la carga vehicular detectada, lo que permite una mayor fluidez del tránsito”, detalló.

Aseguró que las 338 esquinas semaforizadas contarán con esta tecnología. Adelantó que se avanzará sobre los corredores de Belgrano, Salta y Jujuy, «ya que es por donde ingresa la mayor cantidad de vehículos”.

Y agregó que, una vez concluidas las tareas en Leloir y Dr. Rámon, se continuará con el sector habilitado de la Gran Avenida, desde Plottier hasta Gatica.