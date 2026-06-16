¿Sabías cuánto se paga a empleadas domésticas por hora en julio 2026? Conocé el nuevo esquema salarial

Según lo establecido oficialmente por la Resolución N°4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, las empleadas domésticas por hora percibirán en julio 2026 un incremento del 1,4% acumulativo, completando el sendero de actualizaciones iniciado en el otoño.

Sin embargo, la principal novedad de este mes radica en la reconfiguración legal del recibo de sueldo de las empleadas domésticas: se integra de forma permanente el 50% restante de la suma no remunerativa que se otorgó en marzo, provocando que ese bono pase a formar parte del salario básico.

Para los empleadores de Río Negro y Neuquén, este reordenamiento administrativo coincide con la aplicación del plus por zona desfavorable, modificando sustancialmente el costo real de la hora de trabajo en la región.

Escalas confirmadas: ¿cuánto cobrarán las empleadas domésticas por hora en julio 2026?

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, ratifica que las nuevas cifras funcionan como un piso mínimo uniforme y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Al consolidarse el aumento del 1,4% y la absorción de la segunda mitad del bono, los valores fijos para las empleadas domésticas por hora en julio 2026 quedan estructurados de la siguiente manera:

Tareas Generales (Quinta categoría) : el valor de la hora para el personal con retiro se fija en $3.733,72, mientras que la modalidad sin retiro asciende a $3.996,45.

: el valor de la hora para el personal con retiro se fija en $3.733,72, mientras que la modalidad sin retiro asciende a $3.996,45. Asistencia y Cuidado de Personas (Cuarta categoría) : quienes se dedican al cuidado de niños o adultos mayores cobrarán un mínimo de $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro.

: quienes se dedican al cuidado de niños o adultos mayores cobrarán un mínimo de $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro. Caseros (Tercera categoría) : el personal que reside en el lugar de trabajo percibirá un básico de $3.996,45 por hora.

: el personal que reside en el lugar de trabajo percibirá un básico de $3.996,45 por hora. Tareas Específicas (Segunda categoría) : para los roles que requieren conocimientos técnicos, el piso horario se establece en $4.223,25 con retiro y $4.597,18 sin retiro.

: para los roles que requieren conocimientos técnicos, el piso horario se establece en $4.223,25 con retiro y $4.597,18 sin retiro. Supervisores (Primera categoría): la escala jerárquica del sector pasa a devengar un mínimo de $4.438,77 por hora con retiro y $4.829,13 en la opción sin retiro.

Empleadas domésticas: adicionales obligatorios en la Patagonia y el impacto real en el básico

Para las familias y las empleadas domésticas por hora que desarrollan sus actividades en el sur del país, el impacto de la Resolución N° 4/2026 es más profundo. Al nacionalizarse la integración del bono de marzo dentro del salario básico, se eleva automáticamente la base imponible sobre la cual se calculan los adicionales obligatorios por ley.

En las provincias de Río Negro y Neuquén (así como en Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones), se mantiene vigente el adicional del 31% por zona desfavorable.

Este nuevo esquema técnico deberá registrarse de manera estricta en el portal digital de ARCA. Al pasar el bono al básico, este monto ya no se declara como un concepto separado, sino que tracciona de manera directa los aportes patronales, el cálculo de las vacaciones y la cotización de las cuotas de la ART que vencerán en los meses sucesivos, garantizando la plena formalidad de la relación laboral.