Cuánto cobro en mayo 2024 si recibo una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES tendrán un incremento en mayo 2024.-

Los jubilados y pensionados, incluyendo a quienes cobran las Pensiones No Contributivas (PNC), cobrarán el nuevo aumento que informó el gobierno nacional a través de ANSES. El incremento se calcula en base a la inflación de abril, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Así, se estima que las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES registrarán un aumento de un 11% en mayo 2024, teniendo en cuenta los informes de INDEC sobre la inflación de abril 2024 y considerando el decreto emitido por el gobierno nacional para las jubilaciones.

Cabe recordar que, en los últimos días, el gobierno nacional ratificó el cambio en las fechas de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES a partir de mayo 2024, debido a los ajustes dispuestos por el aumento de la movilidad y el pago de las jubilaciones.

Esta modificación del calendario de pago de mayo 2024, que ejecutará ANSES, impactará en las liquidaciones correspondientes a las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, por discapacidad o invalidez y para mayores de 70 años.

Cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES durante mayo 2024

El pasado viernes 12 de abril, INDEC informó que la inflación de marzo fue del 11%, número que impacta directamente en el próximo incremento de los haberes jubilatorios. Con este dato, cada Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES quedaría de la siguiente manera:

– Pensión No Contributiva por Invalidez: $133.086

– Pensión No Contributiva por Madre de 7 hijos: $190.094

– Pensión No Contributiva por Vejez: $133.086

– Pensión Universal para Adultos Mayores: $152.099