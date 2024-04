Cuánto es el monto de la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES en Argentina durante abril 2024

ANSES gestiona las Pensiones No Contributivas (PNC).-

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES se actualizan junto a las jubilaciones, según lo anunciado por el gobierno nacional, ya que están calculadas en base a estas. Además, suelen incorporar con ellas los bonos previstos por el Estado para complementar este tipo de prestaciones.

Así, durante abril 2024, quienes perciben las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES registrarán un incremento en sus haberes con las últimas actualizaciones y el bono de 70 mil pesos, porcentajes cuyo pago se desdoblará durante las primeras semanas del mes en curso.

Cabe tener en cuenta que las Pensiones No Contributivas de ANSES son una prestación que tiene por objetivo sostener a un sector de la población que no ha hecho aportes previsionales durante su vida laboral activa, por diversas razones, y se busca que reciban un aporte económico para no caerse del sistema.

Una de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES más solicitadas es la Pensión por Invalidez o Discapacidad, que se estima en más del 70% de las presentaciones ante el organismo previsional para su cobro mensual.

Entonces, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES quedarían en estos montos aproximados durante abril 2024, con la incorporación del bono de refuerzo de 70 mil pesos anunciado para los beneficiarios de estas partidas.

La tabla de aumentos de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM de ANSES durante abril 2024.–

Cómo continúa el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES esta semana

Así, después del último fin de semana largo, el cronograma de ANSES para el pago de haberes de Pensiones No Contributivas (PNC) continuará de la siguiente manera:

Documentos terminados en 6: a partir del día 8 de abril.

Documentos terminados en 7: a partir del día 8 de abril.

Documentos terminados en 8: a partir del día 9 de abril.

Documentos terminados en 9: a partir del día 9 de abril.