Quién tiene derecho a una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES en Argentina

ANSES dispone de las Pensiones No Contributivas (PNC) como una herramienta para contener a un sector de la población que no ha hecho aportes en el sistema previsional argentino, por diversas razones. De esta forma, el Estado busca sostener a un importante grupo que, de otra manera, no tiene ingresos.

La característica principal que diferencia las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES de las comunes, que también entrega el organismo previsional, es que las primeras no demandan aportes al Estado en actividad laboral, por diversas razones.

Así, el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES no tiene en cuenta el número de años trabajados de la persona solicitante, sino que contempla y pondera la vulnerabilidad de los beneficiarios.

Entre las Pensiones No Contributivas (PNC) se destacan aquellas que se otorgan por vejez, para madres de siete hijos, y por discapacidad o incapacidad. Estas últimas son las más solicitadas ante ANSES, por las características de la prestación.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES pueden gestionarse de manera sencilla, acorde a las necesidades de cada uno de quienes realicen el trámite. Inicialmente, puede consultarse la especificidad de cada una de ellas a través de la página web oficial del organismo previsional.

Cuándo cobro las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES en mayo 2024, tras los cambios anunciados

Según lo anunciado por el gobierno nacional, quienes reciben las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES comenzarán a percibir sus haberes durante el sexto día hábil del mes a partir de mayo 2024.

Por esa razón, el calendario de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES del mes próximo queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de mayo