Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito: récord con casi 4000 solicitudes, ¿hasta cuándo se puede seguir anotándose en el beneficio?

El Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG) tuvo un registro de 3.966 solicitudes de inscripciones de estudiantes de los niveles inicial, primario, media, terciario y universitario.

Específicamente del nivel superior, fueron aprobados la mayor cantidad, con 1.774 registros, y del resto de los niveles, sumaron 631 registros. Todavía sigue abierta la posibilidad para anotarse.

Quiénes pueden acceder al beneficio del boleto gratuito

Al beneficio que otorga el Gobierno de la provincia pueden acceder estudiantes que cursen de manera regular y tengan que viajar hacia su institución educativa de destino -pública o privada-, que no debe superar los 250 kilómetros de distancia dentro de la provincia.

Por estos días continúan las validaciones para su aprobación o rechazo y que son comunicados vía mail. Asimismo, se informa a los estudiantes interesados que no hay fecha límite para tramitarlo.

El BENG es implementado por los ministerios de Economía, Producción e Industria (con el trabajo de la dirección provincial de Transporte); de Educación; y de Juventud, Deportes y Cultura a través de la subsecretaría de Juventud, que aporta la tarea de validar las tramitaciones, a la vez que realizan -junto a los otros organismos involucrados- el monitoreo permanente sobre el correspondiente uso del beneficio por parte de los usuarios.

Desde los organismos indicaron que, de las 1.190 solicitudes rechazadas, el 90% responde a la falta de presentación del certificado de vacunación completo y de alumno regular actualizado. Ambas son condiciones necesarias para poder aplicar al beneficio.

“Continuamos trabajando en esta política pública que acompaña a nuestros estudiantes jóvenes que deciden iniciar una carrera o están cursando”, acotó la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende.

“Entendemos que junto con las becas Gregorio Álvarez, son iniciativas que hacen la diferencia, que son sumamente importantes para estudiar y para el futuro de quienes estudian”, añadió.

Requisitos para acceder al boleto estudiantil (BENG)

El boleto sólo se aplica en aquellas localidades que tengan servicios de transporte interurbanos. Al alumno beneficiario, se le otorga una tarjeta luego de analizar el cumplimiento de los requisitos.

Como novedad para el ciclo lectivo 2026, se suma la presentación del carnet de vacunación completo, tal como se solicita para acceder a las becas Gregorio Álvarez.

Los estudiantes deberán presentar el certificado o constancia de alumno o alumna regular, y foto del frente y dorso del DNI. En el caso que la dirección declarada no coincida con la que figura en el DNI, deberá acreditarse mediante acta policial o recibo de servicio.

Las inscripciones se realizan a través del sitio www.economianqn.gob.ar/beng, sin fecha límite para la tramitación.