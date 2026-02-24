Guía de CUD 2026: todo sobre el Certificado Único de Discapacidad y sus ventajas

En el complejo escenario económico de 2026, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se ha consolidado como el pilar fundamental para la protección de derechos en Argentina. Este documento público y gratuito, válido en todo el territorio nacional, acredita la discapacidad de una persona y obliga tanto al Estado como al sector privado (obras sociales y prepagas) a cumplir con las leyes de protección integral.

Obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no solo representa un acto de reconocimiento de derechos, sino que se traduce en un alivio financiero inmediato para el grupo familiar, permitiendo sortear las barreras económicas que suelen acompañar a los tratamientos de largo plazo.

Cobertura de salud al 100%: el mayor alivio económico del Certificado Único de Discapacidad

El beneficio más crítico que otorga el CUD es la cobertura total y obligatoria de todas las prestaciones vinculadas a la discapacidad certificada. Según las leyes 22.431 y 24.901, las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben cubrir sin coseguros ni límites:

Tratamientos y rehabilitación : terapias físicas, ocupacionales, fonoaudiología y psicología.

: terapias físicas, ocupacionales, fonoaudiología y psicología. Medicamentos y prótesis : provisión de fármacos específicos y dispositivos de asistencia técnica.

: provisión de fármacos específicos y dispositivos de asistencia técnica. Apoyo educativo: maestros integradores y transporte hacia centros de día o escuelas especiales.

Este derecho es inalienable y, ante cualquier negativa de la prestadora de salud, el CUD funciona como la prueba jurídica necesaria para iniciar reclamos ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

Transporte y movilidad: el Certificado Único de Discapacidad para viajar gratis por todo el país

Otro de los derechos fundamentales es la gratuidad en el transporte público. El titular del CUD (y su acompañante, si el certificado así lo especifica) puede viajar sin costo en:

Transporte urbano: colectivos, trenes, subtes y premetro. Larga distancia: micros y trenes que conectan diferentes provincias, previa reserva de pasajes que, en 2026, ya se gestiona mayoritariamente de forma digital.

Además, el certificado habilita el Símbolo Internacional de Acceso, que permite el libre estacionamiento en zonas restringidas y la exención del pago de peajes en determinadas autopistas nacionales.

Certificado Único de Discapacidad (CUD): asignaciones de ANSES y beneficios impositivos

El impacto del CUD llega también al bolsillo directo a través de la seguridad social y la exención de tributos. Los titulares pueden acceder a:

Asignación por Hijo con Discapacidad : un monto diferencial de ANSES que no tiene límite de edad y que en marzo 2026 ha recibido una actualización significativa.

: un monto diferencial de que no tiene límite de edad y que en ha recibido una actualización significativa. Exenciones impositivas : dependiendo de la jurisdicción, el CUD permite tramitar la exención del impuesto automotor (patentes) y de tasas municipales (ABL/Inmobiliario).

: dependiendo de la jurisdicción, el permite tramitar la exención del impuesto automotor (patentes) y de tasas municipales (ABL/Inmobiliario). Compra de vehículos: beneficios para la adquisición de automotores nacionales con exención de IVA o facilidades para unidades importadas adaptadas.

Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026: el rol de la Junta Evaluadora

El trámite para obtener el certificado es voluntario, gratuito y personal. El proceso comienza con la solicitud de un turno para la Junta Evaluadora Interdisciplinaria, compuesta por médicos, psicólogos y trabajadores sociales que analizan cada caso particular.

Para que el trámite sea exitoso, es indispensable contar con:

Certificado médico actualizado : no mayor a seis meses, que detalle diagnóstico, estado actual y complicaciones.

: no mayor a seis meses, que detalle diagnóstico, estado actual y complicaciones. Estudios complementarios : informes que respalden el diagnóstico médico presentado.

: informes que respalden el diagnóstico médico presentado. DNI vigente: tanto del titular como del tutor o curador en caso de menores de edad o personas bajo tutela.

Es importante recordar que el CUD ahora cuenta con una modalidad de validez permanente en ciertos casos crónicos, lo que reduce la burocracia de las renovaciones periódicas que antes agotaban a las familias.