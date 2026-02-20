Jubilaciones, pensiones y asignaciones: el Gobierno confirmó nuevos aumentos, ¿cuánto cobrarán en marzo 2026?
La suba se confirmó con la publicación del Boletín Oficial. Será del 2,88% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), anunció aumentos para las jubilaciones y pensiones con fecha a partir del 1° de marzo. La suba será del 2,88% de acuerdo a los datos que arrojó la última variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La medida se anunció con la publicación del Boletín Oficial y cuenta con la firma del director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Bearzi. La resolución 38/2026, fijó el monto mínimo garantizado en $369.600,88.
El organismo determinó la actualización de las remuneraciones para quienes cesen en la actividad a partir del 28 de febrero de 2026, al mismo tiempo para quienes permanecen activos bajo los términos de la ley, soliciten la prestación desde el 1 de marzo de 2026.
El incremento obtuvo una variación del 2,88%. Junto a ello se determinó que los aumentos que entrarán en vigencia a partir del mes que viene surgen de la fórmula de movilidad jubilatoria que comenzó a utilizarse a partir de abril de 2024.
La validación de la actualización avanzó conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social y detallados en su Disposición 2/2026. La Dirección General Diseño de Procesos y Normas de ANSES quedó habilitada para emitir las normas y comunicaciones necesarias para llevar adelante estos cambios
Los valores base y máximo en pensiones
Dentro de la normativa, las autoridades establecieron que mientras el valor mínimo quedó en $369.600,88, el haber máximo que se podrán percibir los miembros del sistema previsional será de $2.487.063,95.
Para los valores de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Dentro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.
Bajo el esquema actual de incrementos mensuales, se registraron subas del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero. Tras los valores del estado, se estableció que las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizarán una vez por mes según la inflación registrada dos meses antes.
Aumento en prestaciones sociales
Para el caso de las pensiones no contributivas, en casos de invalidez o vejez, la cifra puede alcanzar los $330.705,03. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajustará a un total de $132.796,38 por cada hijo, en tanto que la AUH por discapacidad será de $432.415,18.
Para la pensión destinada a madres de siete hijos recibirán una suma igual a la jubilación mínima, es decir, $369.600,88, que asciende a $439.600,88 incluyendo el bono adicional.
A sí mismo, la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) obtuvo la cifra de $125.336,48, con el pago mensual del 80% y el saldo del 20%. Y para la Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios en el primer rango, se recibirá $66.401,26.
Con información de Infobae
