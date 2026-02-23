Cómo funciona la moratoria de ANSES para llegar a la jubilación sin baches en tu historial
El Plan de Pago de Deuda Previsional de ANSES permite que mujeres desde los 50 años y hombres desde los 55 regularicen sus aportes antes de jubilarse. Conocé los requisitos de la Ley 27.705, los periodos que se pueden cancelar y cómo realizar el trámite digital paso a paso.
Llegar a la edad jubilatoria con los 30 años de aportes que exige la ley argentina es un desafío creciente para miles de trabajadores. Ante esta realidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene plenamente vigente la Unidad de Cancelación de Aportes previsionales para trabajadores en actividad.
Se trata de una moratoria estratégica de ANSES diseñada para quienes están a menos de diez años de la edad de retiro y ya saben que cuentan con baches en su historial laboral. A diferencia de las moratorias tradicionales para quienes ya tienen la edad cumplida, este esquema permite «comprar» años de aportes de forma preventiva, asegurando una transición fluida hacia el beneficio previsional sin sorpresas de último momento.
ANSES: quiénes pueden acceder a la moratoria preventiva 2026
Este beneficio de ANSES no está destinado a quienes ya tienen la edad para jubilarse, sino a quienes están en la fase previa de planificación. El objetivo de la Ley 27.705 es que el trabajador llegue al día de su cumpleaños (60 para mujeres, 65 para hombres) con la deuda ya saldada o regularizada.
Los grupos habilitados para iniciar este trámite son:
- Mujeres: de entre 50 y 59 años.
- Hombres: de entre 55 y 64 años.
- Condición laboral: pueden acceder tanto trabajadores en relación de dependencia como autónomos o monotributistas que necesiten completar periodos faltantes desde los 18 años hasta marzo de 2012 inclusive.
Trámite paso a paso: ¿cómo regularizar aportes desde Mi ANSES?
La digitalización del sistema permite que gran parte de este proceso se inicie sin necesidad de gestores, garantizando transparencia y ahorro de tiempo para el futuro jubilado.
- Auditoría de Historia Laboral: el primer paso obligatorio es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar qué periodos figuran cargados. Si faltan años trabajados en blanco, es el momento de preparar la documentación (certificaciones de servicio).
- Solicitud de Plan de Pago: dentro del portal oficial, se debe navegar hacia la sección «Solicitud de Prestaciones» y optar por el «Plan de pago de deuda previsional para trabajadores en actividad«.
- Generación de VEP: el sistema permitirá seleccionar los meses a cancelar. Una vez confirmados, se emite un Volante Electrónico de Pago (VEP) para abonar en entidades bancarias o plataformas de pago electrónico.
- Cruce de datos con ARCA: para quienes tuvieron actividad independiente, es vital que el sistema SICAM (ahora bajo la órbita de ARCA) coincida con los registros de ANSES para evitar trabas administrativas futuras.
