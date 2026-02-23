Paritaria de empleadas domésticas: qué esperar del ajuste salarial en marzo 2026

La cuenta regresiva para las empleadas domésticas y sus empleadores está por terminar. Este martes 24 de febrero 2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) se sentará a negociar el primer gran ajuste de 2026. Con una inflación de enero que ha presionado los presupuestos familiares, la expectativa está puesta en una recomposición que recupere el terreno perdido desde diciembre.

Sin embargo, antes de conocer los nuevos números, los hogares deben cerrar el mes de febrero 2026 con las escalas actuales para empleadas domésticas, que ya incluyen la unificación de bonos pero que permanecen estables desde el inicio del año.

Empleadas domésticas: los valores del «piso» con los que se llega a la negociación

Para entender qué se espera para marzo 2026, primero hay que tener claro dónde estamos parados. Hasta que la resolución de mañana sea publicada en el Boletín Oficial, estos son los montos que debés usar para liquidar hoy mismo:

Tareas Generales (Limpieza) : el valor por hora se mantiene en $3.250,13 (con retiro) , mientras que el mensual mínimo es de $398.722,14 .

: el se mantiene en , mientras que el es de . Cuidado de Personas (Niñeras): la hora cotiza en $3.494,25 y el sueldo mensual en $441.806,54.

Recordá que en la región patagónica (incluyendo Río Negro y Neuquén), a estos valores se les debe sumar el 30% de zona desfavorable, lo que eleva el básico de una empleada de limpieza a un piso real de $518.338 mensuales.

¿Qué se espera para marzo 2026? Las claves de la discusión paritaria de empleadas domésticas

La reunión de mañana no solo revisará lo adeudado, sino que marcará el ritmo de los próximos meses. Las fuentes gremiales anticipan que el pedido de aumento buscará un esquema de actualización bimestral o trimestral para evitar que los salarios queden estancados frente al IPC.

Se barajan dos escenarios principales:

Aumento en cuotas: una suba desdoblada que comience a regir con retroactividad a febrero (poco probable pero solicitado) o que impacte directamente en marzo y abril. Porcentaje de dos dígitos: debido a que el último ajuste fue de apenas el 2,7% a fines de 2025, se espera que el gremio presione por una recomposición que no baje del 10% al 15% para el primer trimestre.

Empleadas domésticas: el factor «Reforma Laboral» en la mesa de diálogo

A diferencia de paritarias anteriores, la de mañana estará cruzada por la media sanción de la Ley de Modernización Laboral. Los representantes de los empleadores podrían poner sobre la mesa la necesidad de flexibilizar ciertos adicionales ante la extensión del periodo de prueba de 6 meses que se debate en el Congreso.

Para las trabajadoras, la prioridad es que el aumento no sea solo sobre el básico, sino que se mantengan intactos los adicionales por antigüedad y se actualicen los montos de viáticos y ropa de trabajo, que han quedado muy rezagados por la suba del transporte.