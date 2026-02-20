Asignación Universal por Hijo: montos confirmados para marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para marzo 2026. Bajo el sistema de actualización mensual por inflación, la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentará una suba del 2,88%.

Este incremento en marzo 2026 sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) impacta directamente en el bolsillo de las familias, aunque es clave distinguir entre el monto bruto y el neto que efectivamente se deposita en la cuenta de los beneficiarios tras el descuento de garantía.

Montos AUH marzo 2026: ¿cuánto es el neto por hijo?

Tras la aplicación del nuevo índice de movilidad, el valor total de la asignación se sitúa en $132.814. Sin embargo, ANSES mantiene la retención del 20% sujeta a la presentación de la Libreta de Salud y Educación a fin de año.

De esta manera, el cobro directo (80%) queda configurado así:

Monto retenido (20%): $26.562,80

(20%): $26.562,80 Monto neto a cobrar : $106.251,20

: $106.251,20 AUH por Discapacidad: el valor asciende a $432.461 (Neto: $345.968,80).

AUH y escala por cantidad de hijos: ¿qué recibo en mi cuenta?

Para facilitar la planificación familiar, detallamos el ingreso por la asignación (solo el 80% neto) según la cantidad de menores a cargo:

Cantidad de hijos Solo AUH (Neto 80%) 1 Hijo $106.251,20 2 Hijos $212.502,40 3 Hijos $318.753,60

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: los extras de marzo 2026

A diferencia de la asignación principal, la Tarjeta Alimentar se mantiene con los valores vigentes desde mayo 2024, ya que no se rige por la ley de movilidad.

Por el contrario, el Complemento Leche (Plan 1000 Días) sí se actualiza, alcanzando los $50.094 por cada niño de hasta 3 años.

Total combinado (AUH + Tarjeta Alimentar)

Sumando ambos beneficios, los montos finales a percibir en marzo 2026 son:

Familias con 1 hijo : $158.501,20

: $158.501,20 Familias con 2 hijos : $294.438,40

: $294.438,40 Familias con 3 hijos: $426.815,60

El máximo para primera infancia: ¿cuánto cobra un hijo menor de 3 años por AUH?

Aquellos hogares con niños en sus primeros años de vida acceden al paquete prestacional más completo. Al sumar la AUH neta, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche actualizado, el total por un solo hijo menor de 3 años llega a los $208.595,20.