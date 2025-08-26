Cursos UPAMI en Roca y Cipolletti: ¿De qué se tratan y cómo inscribirse?

PAMI abrió la inscripción a un nuevo ciclo de Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI). Los talleres que se dictarán serán parte del segundo cuatrimestre de 2025.

Se dictarán cursos virtuales y presenciales en General Roca y Cipolletti. Podrán anotarse las personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Cursos UPAMI en Roca: ¿Cuáles son las propuestas?

Los cursos UPAMI en Roca comenzarán algunos en septiembre y otros en octubre. Por consultas comunicarse a talleresupamiunrnavvm@gmail.com o escribir por WhatsApp al 2984887266 (de 9 a 17 horas). También, el o la afiliado/a puede acercarse a la sede de PAMI más cercana a su domicilio.

Roca: Sede de la UNRN – Estados Unidos 750

Sábados:

Taller de radio y televisión. De 11 a 13.

Enseñar a los participantes sobre los medios de comunicación, su funcionamiento y fomentar su interés, específicamente en la radio.

A cargo de Cristian Rojo Chavarria.

Taller básico: Qué es la inteligencia artificial y cómo aplicarla. De 9 a 11.

Cuáles son sus aplicaciones prácticas y cómo nos ayuda en las tareas cotidianas.

A cargo de Cristian Rojo Chavarria.

Introducción a la fotografía digital. De 9 a 11.

Se aprenderá a usar cámaras digitales o smartphones para tomar fotos nítidas sin necesidad de conocimientos previos.

A cargo de Santiago González.

Comienza en octubre.

Click a click: Tu celular paso a paso. De 10 a 12.

Se busca fortalecer las habilidades digitales cotidianas de las personas adultas mayores.

A cargo de Belén María Fabi.

Memoria como obra viva. De 9 a 11.

Se elaborarán obras visuales que integren valores y experiencias significativas.

A cargo de Stefany Barrera.

Patrimonio natural del Alto Valle: Curso introductorio. De 9 a 11.

Se enseñará la geología y paleontología del Alto Valle. Habrá caminatas guiadas y actividades prácticas.

A cargo de Claudia Zaffarana.

Cursos UPAMI en Cipolletti: ¿Cuáles son las propuestas?

Cipolletti – Centro Nuin – Urquiza 567

Sábados:

Huerta agroecológica en casa. De 10 a 12 hs.

Espacio de aprendizaje de los procesos de especies vegetales y enseñanza de tecnicas de cultivo.

A cargo de Lucía Jacob.

La vida en movimiento. De 10 a 12 hs.

Se brindarán trabajos psicocorporales que ayudan al desarrollo integral. Se trabajará con el cuerpo, la voz, la emoción.

A cargo de Claudia Bongiovanni.

Jueves:

Introducción a la informática y las TICS. De 9 a 11.

Comprender los conceptos básicos vinculados a la informática. Incursionar las nuevas tecnologías informáticas y sus aplicaciones.

A cargo de Amancay López.

Cursos virtuales de UPAMI: ¿Cuáles son las propuestas?

Lunes:

Taller de Francés Nivel 1. De 11 a 13 hs.

Capacitación en lengua extranjera francesa.

A cargo de Romina Ferrero.

Taller de Francés Nivel 2.

Lunes de 11 a 13.

Miércoles de 10 a 12.

Capacitación en lengua extranjera francesa.

A cargo de Romina Ferrero.

Martes:

Primeros pasos en la lengua inglesa. De 14 a 16. (CUPO COMPLETO).

Capacitación en lengua extranjera inglesa.

A cargo de Sofía Yunes.

Lengua y cultura italiana inicial. De 17 a 19 hs. (CUPO COMPLETO)

A cargo de Gladys Obreque.

Computación básica. De 14 a 16 hs.

Enseñanza de habilidades esenciales en el uso de computadoras y software.

A cargo de Laila Quesada.

Laboratorio de fotografía. De 16 a 18.

Se adquieren conocimientos sobre el lenguaje fotográfico.

A cargo de Florencia Mathieu.

Aprender a vender: Técnicas Comerciales para Adultos Mayores Emprendedores. De 14:30 a 16:30.

Desarrollo de habilidades comunicacionales, comerciales y de autoconfianza.

A cargo de Mauricio Salvo.

Comienza en octubre.

Poesía en movimiento. De 16 a 18.

Brindar herramientas audiovisuales para darle vida y movimiento a los escritos poéticos.

A cargo de Laura González.

Alimentarse bien, vivir mejor: Talleres de nutrición. De 16 a 18.

A cargo de Mariana Piergentili.

Comienza en octubre.

Miércoles:

Computación intermedia. De 14 a 16 hs.

Enseñanza de habilidades esenciales en el uso de computadoras y software.

A cargo de Laila Quesada.

Arte terapia. De 18 a 20.

Se busca la expresión afectiva, en base a las distintas disciplinas artísticas.

A cargo de Romina Ferrero.

Jueves:

Lengua y cultura italiana intermedia. De 17 a 19.

A cargo de Gladys Obreque.

Sábado: