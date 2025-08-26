ESCUCHÁ RN RADIO
Cursos UPAMI en Roca y Cipolletti: ¿De qué se tratan y cómo inscribirse?

Redacción

Por Redacción

Cursos UPAMI en la UNRN.

PAMI abrió la inscripción a un nuevo ciclo de Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI). Los talleres que se dictarán serán parte del segundo cuatrimestre de 2025.

Se dictarán cursos virtuales y presenciales en General Roca y Cipolletti. Podrán anotarse las personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Cursos UPAMI en Roca: ¿Cuáles son las propuestas?

Los cursos UPAMI en Roca comenzarán algunos en septiembre y otros en octubre. Por consultas comunicarse a talleresupamiunrnavvm@gmail.com o escribir por WhatsApp al 2984887266 (de 9 a 17 horas). También, el o la afiliado/a puede acercarse a la sede de PAMI más cercana a su domicilio.

Roca: Sede de la UNRNEstados Unidos 750

Sábados:

  • Taller de radio y televisión. De 11 a 13.
    Enseñar a los participantes sobre los medios de comunicación, su funcionamiento y fomentar su interés, específicamente en la radio.
    A cargo de Cristian Rojo Chavarria.
  • Taller básico: Qué es la inteligencia artificial y cómo aplicarla. De 9 a 11.
    Cuáles son sus aplicaciones prácticas y cómo nos ayuda en las tareas cotidianas.
    A cargo de Cristian Rojo Chavarria.
  • Introducción a la fotografía digital. De 9 a 11.
    Se aprenderá a usar cámaras digitales o smartphones para tomar fotos nítidas sin necesidad de conocimientos previos.
    A cargo de Santiago González.
    Comienza en octubre.
  • Click a click: Tu celular paso a paso. De 10 a 12.
    Se busca fortalecer las habilidades digitales cotidianas de las personas adultas mayores.
    A cargo de Belén María Fabi.
  • Memoria como obra viva. De 9 a 11.
    Se elaborarán obras visuales que integren valores y experiencias significativas.
    A cargo de Stefany Barrera.
  • Patrimonio natural del Alto Valle: Curso introductorio. De 9 a 11.
    Se enseñará la geología y paleontología del Alto Valle. Habrá caminatas guiadas y actividades prácticas.
    A cargo de Claudia Zaffarana.

Cursos UPAMI en Cipolletti: ¿Cuáles son las propuestas?

Los cursos UPAMI en Cipolletti comenzarán algunos en septiembre y otros en octubre. Por consultas comunicarse a talleresupamiunrnavvm@gmail.com o escribir por WhatsApp al 2984887266 (de 9 a 17 horas). También, el o la afiliado/a puede acercarse a la sede de PAMI más cercana a su domicilio.

Cipolletti – Centro Nuin – Urquiza 567

Sábados:

  • Huerta agroecológica en casa. De 10 a 12 hs.
    Espacio de aprendizaje de los procesos de especies vegetales y enseñanza de tecnicas de cultivo.
    A cargo de Lucía Jacob.
  • La vida en movimiento. De 10 a 12 hs.
    Se brindarán trabajos psicocorporales que ayudan al desarrollo integral. Se trabajará con el cuerpo, la voz, la emoción.
    A cargo de Claudia Bongiovanni.

Jueves:

  • Introducción a la informática y las TICS. De 9 a 11.
    Comprender los conceptos básicos vinculados a la informática. Incursionar las nuevas tecnologías informáticas y sus aplicaciones.
    A cargo de Amancay López.

Cursos virtuales de UPAMI: ¿Cuáles son las propuestas?

Lunes:

  • Taller de Francés Nivel 1. De 11 a 13 hs.
    Capacitación en lengua extranjera francesa.
    A cargo de Romina Ferrero.
  • Taller de Francés Nivel 2.
    Lunes de 11 a 13.
    Miércoles de 10 a 12.
    Capacitación en lengua extranjera francesa.
    A cargo de Romina Ferrero.

Martes:

  • Primeros pasos en la lengua inglesa. De 14 a 16. (CUPO COMPLETO).
    Capacitación en lengua extranjera inglesa.
    A cargo de Sofía Yunes.
  • Lengua y cultura italiana inicial. De 17 a 19 hs. (CUPO COMPLETO)
    A cargo de Gladys Obreque.
  • Computación básica. De 14 a 16 hs.
    Enseñanza de habilidades esenciales en el uso de computadoras y software.
    A cargo de Laila Quesada.
  • Laboratorio de fotografía. De 16 a 18.
    Se adquieren conocimientos sobre el lenguaje fotográfico.
    A cargo de Florencia Mathieu.
  • Aprender a vender: Técnicas Comerciales para Adultos Mayores Emprendedores. De 14:30 a 16:30.
    Desarrollo de habilidades comunicacionales, comerciales y de autoconfianza.
    A cargo de Mauricio Salvo.
    Comienza en octubre.
  • Poesía en movimiento. De 16 a 18.
    Brindar herramientas audiovisuales para darle vida y movimiento a los escritos poéticos.
    A cargo de Laura González.
  • Alimentarse bien, vivir mejor: Talleres de nutrición. De 16 a 18.
    A cargo de Mariana Piergentili.
    Comienza en octubre.

Miércoles:

  • Computación intermedia. De 14 a 16 hs.
    Enseñanza de habilidades esenciales en el uso de computadoras y software.
    A cargo de Laila Quesada.
  • Arte terapia. De 18 a 20.
    Se busca la expresión afectiva, en base a las distintas disciplinas artísticas.
    A cargo de Romina Ferrero.

Jueves:

  • Lengua y cultura italiana intermedia. De 17 a 19.
    A cargo de Gladys Obreque.

Sábado:

  • Herramientas de la administración. De 9 a 11.
    Conocimientos básicos de administración para aportar autonomía a los adultos mayores.
    A cargo de Monique Bilder.

