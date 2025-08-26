Cursos UPAMI en Roca y Cipolletti: ¿De qué se tratan y cómo inscribirse?
PAMI abrió la inscripción a un nuevo ciclo de Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI). Los talleres que se dictarán serán parte del segundo cuatrimestre de 2025.
Se dictarán cursos virtuales y presenciales en General Roca y Cipolletti. Podrán anotarse las personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Cursos UPAMI en Roca: ¿Cuáles son las propuestas?
Los cursos UPAMI en Roca comenzarán algunos en septiembre y otros en octubre. Por consultas comunicarse a talleresupamiunrnavvm@gmail.com o escribir por WhatsApp al 2984887266 (de 9 a 17 horas). También, el o la afiliado/a puede acercarse a la sede de PAMI más cercana a su domicilio.
Roca: Sede de la UNRN – Estados Unidos 750
Sábados:
- Taller de radio y televisión. De 11 a 13.
Enseñar a los participantes sobre los medios de comunicación, su funcionamiento y fomentar su interés, específicamente en la radio.
A cargo de Cristian Rojo Chavarria.
- Taller básico: Qué es la inteligencia artificial y cómo aplicarla. De 9 a 11.
Cuáles son sus aplicaciones prácticas y cómo nos ayuda en las tareas cotidianas.
A cargo de Cristian Rojo Chavarria.
- Introducción a la fotografía digital. De 9 a 11.
Se aprenderá a usar cámaras digitales o smartphones para tomar fotos nítidas sin necesidad de conocimientos previos.
A cargo de Santiago González.
Comienza en octubre.
- Click a click: Tu celular paso a paso. De 10 a 12.
Se busca fortalecer las habilidades digitales cotidianas de las personas adultas mayores.
A cargo de Belén María Fabi.
- Memoria como obra viva. De 9 a 11.
Se elaborarán obras visuales que integren valores y experiencias significativas.
A cargo de Stefany Barrera.
- Patrimonio natural del Alto Valle: Curso introductorio. De 9 a 11.
Se enseñará la geología y paleontología del Alto Valle. Habrá caminatas guiadas y actividades prácticas.
A cargo de Claudia Zaffarana.
Cursos UPAMI en Cipolletti: ¿Cuáles son las propuestas?
Los cursos UPAMI en Cipolletti comenzarán algunos en septiembre y otros en octubre. Por consultas comunicarse a talleresupamiunrnavvm@gmail.com o escribir por WhatsApp al 2984887266 (de 9 a 17 horas). También, el o la afiliado/a puede acercarse a la sede de PAMI más cercana a su domicilio.
Cipolletti – Centro Nuin – Urquiza 567
Sábados:
- Huerta agroecológica en casa. De 10 a 12 hs.
Espacio de aprendizaje de los procesos de especies vegetales y enseñanza de tecnicas de cultivo.
A cargo de Lucía Jacob.
- La vida en movimiento. De 10 a 12 hs.
Se brindarán trabajos psicocorporales que ayudan al desarrollo integral. Se trabajará con el cuerpo, la voz, la emoción.
A cargo de Claudia Bongiovanni.
Jueves:
- Introducción a la informática y las TICS. De 9 a 11.
Comprender los conceptos básicos vinculados a la informática. Incursionar las nuevas tecnologías informáticas y sus aplicaciones.
A cargo de Amancay López.
Cursos virtuales de UPAMI: ¿Cuáles son las propuestas?
Lunes:
- Taller de Francés Nivel 1. De 11 a 13 hs.
Capacitación en lengua extranjera francesa.
A cargo de Romina Ferrero.
- Taller de Francés Nivel 2.
Lunes de 11 a 13.
Miércoles de 10 a 12.
Capacitación en lengua extranjera francesa.
A cargo de Romina Ferrero.
Martes:
- Primeros pasos en la lengua inglesa. De 14 a 16. (CUPO COMPLETO).
Capacitación en lengua extranjera inglesa.
A cargo de Sofía Yunes.
- Lengua y cultura italiana inicial. De 17 a 19 hs. (CUPO COMPLETO)
A cargo de Gladys Obreque.
- Computación básica. De 14 a 16 hs.
Enseñanza de habilidades esenciales en el uso de computadoras y software.
A cargo de Laila Quesada.
- Laboratorio de fotografía. De 16 a 18.
Se adquieren conocimientos sobre el lenguaje fotográfico.
A cargo de Florencia Mathieu.
- Aprender a vender: Técnicas Comerciales para Adultos Mayores Emprendedores. De 14:30 a 16:30.
Desarrollo de habilidades comunicacionales, comerciales y de autoconfianza.
A cargo de Mauricio Salvo.
Comienza en octubre.
- Poesía en movimiento. De 16 a 18.
Brindar herramientas audiovisuales para darle vida y movimiento a los escritos poéticos.
A cargo de Laura González.
- Alimentarse bien, vivir mejor: Talleres de nutrición. De 16 a 18.
A cargo de Mariana Piergentili.
Comienza en octubre.
Miércoles:
- Computación intermedia. De 14 a 16 hs.
Enseñanza de habilidades esenciales en el uso de computadoras y software.
A cargo de Laila Quesada.
- Arte terapia. De 18 a 20.
Se busca la expresión afectiva, en base a las distintas disciplinas artísticas.
A cargo de Romina Ferrero.
Jueves:
- Lengua y cultura italiana intermedia. De 17 a 19.
A cargo de Gladys Obreque.
Sábado:
- Herramientas de la administración. De 9 a 11.
Conocimientos básicos de administración para aportar autonomía a los adultos mayores.
A cargo de Monique Bilder.
