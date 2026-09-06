Internaron de urgencia a la reina Margarita de Dinamarca y no estará en el funeral de Harald V: qué se sabe de salud

La reina Margarita II de Dinamarca, de 86 años, fue ingresada de urgencia este domingo en el Hospital del Reino de Copenhague tras sufrir una indisposición de salud. La novedad médica encendió las luces de alerta en la corona nórdica y canceló de manera inmediata su agenda oficial.

A través de un comunicado oficial, la Casa Real danesa detalló las causas médicas que motivaron la internación: “Se ha constatado un nuevo hematoma en la región de la cadera así como una deshidratación suave. Ambos deben ser tratados”.

Pese al imprevisto, desde la institución remarcaron que la monarca permanece «de buen ánimo y bien, atendiendo a las circunstancias», aunque confirmaron que permanecerá bajo estricta observación médica durante toda la semana.

Burocracia y dolor: la baja obligada en el funeral de Estado

La internación de Margarita genera un impacto directo en el protocolo diplomático europeo. La reina no podrá viajar este miércoles a Oslo para despedir los restos del rey Harald V de Noruega, quien falleció hace nueve días a los 89 años por complicaciones derivadas de una infección en la sangre.

Tras confirmarse su baja, la representación danesa para las honras fúnebres del próximo 9 de septiembre en la catedral de Oslo se redujo a la siguiente delegación:

Los reyes Federico X y Mary.

La princesa Benedicta (hermana de Margarita).

(hermana de Margarita). El príncipe heredero Christian.

El funeral de Estado del monarca noruego reunirá a líderes globales y miembros de la realeza internacional, entre ellos los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, además de los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón.

Un historial clínico de la Reina Margarita de Dinamarca

El nuevo episodio médico se suma a un año complejo para la salud de la monarca, quien abdicó al trono en enero de 2024 en favor de su hijo Federico X tras 52 años de reinado:

Mayo: sufrió una angina de pecho que derivó en una angioplastia y cinco días de internación en el Hospital del Reino. Complicaciones posteriores: seis días después de aquel alta, reingresó al centro médico al detectársele un trombo en la zona de la cadera, producto de una caída previa. Antecedentes de columna: una compleja cirugía de espalda fue, según sus propias palabras, uno de los factores determinantes para acelerar su histórica retirada del trono.

A pesar de haber cedido la corona, Margarita conserva el título de reina y mantiene una presencia activa en compromisos públicos, la cual ahora queda nuevamente en pausa hasta su evolución clínica.