Aguinaldo diciembre 2025: quiénes lo cobran y qué grupos quedan excluidos

Con la llegada del último mes del año, la expectativa por el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) —popularmente conocido como aguinaldo— se convierte en la prioridad financiera de los hogares argentinos.

De cara a diciembre 2025, es fundamental repasar qué establece la normativa vigente sobre el aguinaldo en Argentina respecto quiénes son los beneficiarios legítimos de este derecho y cómo impacta en los distintos regímenes laborales.

¿Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre 2025?

Según la Ley de Contrato de Trabajo, el pago del aguinaldo es un derecho que abarca a todos los trabajadores en relación de dependencia. Esto significa que si estás «en blanco«, te corresponde el cobro, independientemente de la modalidad de tu contratación.

El beneficio alcanza a:

Sector privado y público : empleados de empresas, comercio, industria y administración estatal.

: empleados de empresas, comercio, industria y administración estatal. Trabajadores agrarios : incluidos en el régimen específico de la actividad.

: incluidos en el régimen específico de la actividad. Personal de Casas Particulares : las empleadas domésticas tienen derecho a percibir el SAC , sin importar la cantidad de horas que trabajen por semana.

: las tienen derecho a percibir el , sin importar la que trabajen por semana. Contratos diversos: aplica tanto para quienes están por tiempo indeterminado como para aquellos con contratos a plazo fijo, eventuales o de temporada.

Dato clave:

No existe un requisito de antigüedad mínima. Si trabajaste solo un mes o una fracción del semestre, te corresponde cobrar un proporcional del aguinaldo ajustado al tiempo trabajado.

Jubilados y pensionados ANSES: ¿cobran aguinaldo en diciembre 2025?

Sí. La normativa vigente extiende este derecho a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En el caso de los pasivos, el concepto técnico es «Prestación Anual Complementaria», pero funciona bajo la misma lógica: se paga en dos cuotas anuales y sigue los mismos criterios de cálculo que para los trabajadores activos, garantizando un refuerzo en los ingresos ante los gastos estacionales de las fiestas.

¿Quiénes NO cobran aguinaldo en diciembre 2025?

Es importante aclarar una duda frecuente sobre la asistencia estatal. Aquellas personas que solo son beneficiarias de planes sociales no perciben aguinaldo.

Al no tratarse de una relación laboral formal con aportes previsionales ni de una jubilación contributiva, estos programas de ayuda económica quedan excluidos del pago del Sueldo Anual Complementario.